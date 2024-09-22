В понедельник 23 сентября матчем «Шахтера» и «Оболони» завершится 7-й тур украинской Премьер-Лиги. Как и в предыдущем туре, горняки будут принимать своих соперников на «Арене Львов». Пока в турнирной таблице чемпионата донецкий клуб находится на непривычном для себя седьмом месте, а киевляне и вовсе расположились на самой нижней ее строчке и пока набрали только 2 очка в 6 проведенных матчах.

Шахтер

Неделю назад «Арена-Львов» оказалась счастливой для «Шахтера», который проводил здесь первый матч в нынешнем сезоне. Тогда горняки очень уверенно обыграли «Карпаты» с крупным счетом 5:2. Три мяча в ворота львовян провел Артем Бондаренко, по одному Александр Зубков и Даниил Сикан. Та встреча стала хорошей репетицией для горняков перед стартом в обновленной Лиге чемпионов, где в первом туре в Италии они сыграли вничью с «Болоньей» 0:0.

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Болельщиков «Шахтера» наверняка радует тот факт, что постепенно возвращаются в строй футболисты, которые много времени пропустили из-за травм. В частности, уже упоминавшийся Александр Зубков, а также бразилец Марлон приняли участие в игре с итальянцами. Но, с другой стороны, в поединке с «Болоньей» в первом тайме получили повреждения Ефим Конопля и Даниил Сикан и пока их участие в игре с пивоварами под вопросом.

К предстоящему матчу донецкая команда готовилась во Львове. Марино Пушич предложил подопечным веселые футбольные эстафеты, чтобы немного разгрузить игроков психологически. Далее работа продолжилась серией упражнений на держание мяча в группах, а основная часть была посвящена тактическим наработкам.

И еще. В поединке с киевлянами горнякам придется обойтись без атакующего полузащитника Кевина. За пять проведенных матчей в новом чемпионате Украины бразилец уже умудрился получить четыре предупреждения. Поэтому за игрой своих партнеров он будет наблюдать с трибуны стадиона «Арена Львов».

Оболонь

Киевский клуб очень неудачно начал новый сезон в Премьер-Лиге, потерпев четыре поражения при одной ничьей в первых пяти матчах. Это привело к отставке Валерия Иващенко, который много лет тренировал эту команду. И уже при новом наставнике Сергее Шищенко «Оболонь» сыграла вничью с лидером чемпионата «Александрией» 0:0, которая, кстати, до того поединка вообще очков не теряла.

Интересно, что Шищенко не стал кардинально менять состав по сравнению со своим предшественником, а сделал больший упор на оборону. Так впервые с начала сезона в основе на поле вышел защитник Петр Стасюк, а в середине поля появились Олег Слободян и Максим Грисьо, для которых это были вторые матчи в нынешнем чемпионате. А вот место в воротах по-прежнему занимает Назарий Федоривский, в то время как гораздо более опытные Александр Рыбка и Артем Кичак остаются в запасе.

Если с игрой в обороне удалось добиться положительного результата, то в нападении у «Оболони» все пока совсем плохо. Два гола в шести матчах – это вообще не результат. Конечно же, сказывается тот факт, что из команды в межсезонье ушел достаточно забивной Игорь Краснопир (кстати, он уже в «Рухе» в этом чемпионате отличился 4 раза, причем в первом туре поразил ворота своей бывшей команды). И пока достойной замены ему нет.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги команды сыграли только два матча. Оба состоялись в предыдущем чемпионате и оба завершились победой «Шахтера». В первом круге игра тоже состоялась во Львове и закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Назарина. А в Киеве горняки выиграли 3:0 (здесь два мяча забил Швед и один Сикан).

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Тобиас, Матвиенко, Франьич, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Эгиналду, Судаков, Зубков, Траоре

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Мединский, Грисьо, Черненко, Витенчук, Слободян, Суханов, Бычек

Прогноз на противостояние:

Учитывая, что «Шахтер» имеет возможность проводить ротацию состава без особых последствий, то горняки, конечно же, являются фаворитами. Тем более, что в последних играх чемпионата они стали показывать неплохую игру. «Оболонь» постарается закрыться и при возможности сыграть на контратаках. Вполне вероятно, что киевляне даже забьют гол. Но, скорее всего, что «Шахтер» выиграет уверенно 3:1.

23 сентября, понедельник

«Шахтер» – «Оболонь» Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00 ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Роман Блавацкий (Львов) Прогноз Sport.ua — 3:1

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Оболонь Победа Шахтера 1.21 Сделать ставку