Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Подопечные Марино Пушича второй раз подряд в Премьер-Лиге сыграют на «Арене Львов»
В понедельник 23 сентября матчем «Шахтера» и «Оболони» завершится 7-й тур украинской Премьер-Лиги. Как и в предыдущем туре, горняки будут принимать своих соперников на «Арене Львов». Пока в турнирной таблице чемпионата донецкий клуб находится на непривычном для себя седьмом месте, а киевляне и вовсе расположились на самой нижней ее строчке и пока набрали только 2 очка в 6 проведенных матчах.
Шахтер
Неделю назад «Арена-Львов» оказалась счастливой для «Шахтера», который проводил здесь первый матч в нынешнем сезоне. Тогда горняки очень уверенно обыграли «Карпаты» с крупным счетом 5:2. Три мяча в ворота львовян провел Артем Бондаренко, по одному Александр Зубков и Даниил Сикан. Та встреча стала хорошей репетицией для горняков перед стартом в обновленной Лиге чемпионов, где в первом туре в Италии они сыграли вничью с «Болоньей» 0:0.
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Болельщиков «Шахтера» наверняка радует тот факт, что постепенно возвращаются в строй футболисты, которые много времени пропустили из-за травм. В частности, уже упоминавшийся Александр Зубков, а также бразилец Марлон приняли участие в игре с итальянцами. Но, с другой стороны, в поединке с «Болоньей» в первом тайме получили повреждения Ефим Конопля и Даниил Сикан и пока их участие в игре с пивоварами под вопросом.
К предстоящему матчу донецкая команда готовилась во Львове. Марино Пушич предложил подопечным веселые футбольные эстафеты, чтобы немного разгрузить игроков психологически. Далее работа продолжилась серией упражнений на держание мяча в группах, а основная часть была посвящена тактическим наработкам.
И еще. В поединке с киевлянами горнякам придется обойтись без атакующего полузащитника Кевина. За пять проведенных матчей в новом чемпионате Украины бразилец уже умудрился получить четыре предупреждения. Поэтому за игрой своих партнеров он будет наблюдать с трибуны стадиона «Арена Львов».
Оболонь
Киевский клуб очень неудачно начал новый сезон в Премьер-Лиге, потерпев четыре поражения при одной ничьей в первых пяти матчах. Это привело к отставке Валерия Иващенко, который много лет тренировал эту команду. И уже при новом наставнике Сергее Шищенко «Оболонь» сыграла вничью с лидером чемпионата «Александрией» 0:0, которая, кстати, до того поединка вообще очков не теряла.
Интересно, что Шищенко не стал кардинально менять состав по сравнению со своим предшественником, а сделал больший упор на оборону. Так впервые с начала сезона в основе на поле вышел защитник Петр Стасюк, а в середине поля появились Олег Слободян и Максим Грисьо, для которых это были вторые матчи в нынешнем чемпионате. А вот место в воротах по-прежнему занимает Назарий Федоривский, в то время как гораздо более опытные Александр Рыбка и Артем Кичак остаются в запасе.
Если с игрой в обороне удалось добиться положительного результата, то в нападении у «Оболони» все пока совсем плохо. Два гола в шести матчах – это вообще не результат. Конечно же, сказывается тот факт, что из команды в межсезонье ушел достаточно забивной Игорь Краснопир (кстати, он уже в «Рухе» в этом чемпионате отличился 4 раза, причем в первом туре поразил ворота своей бывшей команды). И пока достойной замены ему нет.
Статистика матчей
На уровне Премьер-Лиги команды сыграли только два матча. Оба состоялись в предыдущем чемпионате и оба завершились победой «Шахтера». В первом круге игра тоже состоялась во Львове и закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Назарина. А в Киеве горняки выиграли 3:0 (здесь два мяча забил Швед и один Сикан).
Ориентировочные составы:
«Шахтер»: Ризнык, Тобиас, Матвиенко, Франьич, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Эгиналду, Судаков, Зубков, Траоре
«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Мединский, Грисьо, Черненко, Витенчук, Слободян, Суханов, Бычек
Прогноз на противостояние:
Учитывая, что «Шахтер» имеет возможность проводить ротацию состава без особых последствий, то горняки, конечно же, являются фаворитами. Тем более, что в последних играх чемпионата они стали показывать неплохую игру. «Оболонь» постарается закрыться и при возможности сыграть на контратаках. Вполне вероятно, что киевляне даже забьют гол. Но, скорее всего, что «Шахтер» выиграет уверенно 3:1.
23 сентября, понедельник
|«Шахтер» – «Оболонь»
|Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00
|ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
|ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
|Прогноз Sport.ua — 3:1
18:00
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2
|Александрия
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4
|Рух Львов
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|5
|ЛНЗ Черкассы
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7
|Шахтер Донецк
|5
|3
|0
|2
|14 - 7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9
|Карпаты Львов
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10
|Ворскла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11
|Левый берег
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|14
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|15
|Колос К
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
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