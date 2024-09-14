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Премьер-лига
Шахтер Донецк
14.09.2024 18:00 – FT 5 : 2
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 19:59 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:39
2574
53

Фестиваль голов и хет-трик. Шахтер разгромил Карпаты

Артем Бондаренко снова не пожалел команду из Львова

14 сентября 2024, 19:59 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:39
2574
53
Фестиваль голов и хет-трик. Шахтер разгромил Карпаты
УПЛ

В конце субботней части шестого тура украинской Премьер-лиги происходило очень интересное противостояние во Львове, где донецкий «Шахтер» должен был проводить домашний матч на «Арене Львов» против местных «Карпат», и вместе с тем готовиться к поединку Лиги чемпионов УЕФА против итальянской «Болоньи» посреди следующей недели.

«Горняки» к этой встрече подходили не в лучшем настроении, потому что возможность получить три очка на выезде против «Кривбасса» перед началом сентябрьской международной паузы им разрушили террористы, тогда как зачетных баллов за четыре матча до этого у команды Марино Пушича было мало – лишь на одно очко больше «львов», которые три игры подряд не имели опыта побед.

Первый тайм этой встречи выдался таким, в котором трудно было не пропустить ключевые события, потому что их было действительно очень много. «Шахтер» начал с неуверенной игры в защите, когда Ризнык едва не ассистировал Адамюку неудачным отражением удара со штрафного от Мирошниченко, но потом сам и исправился за свою оплошность.

Это заставило команду Пушича как можно быстрее отводить игру от собственных ворот, и хотя до перерыва дончане таки пропустили от Пидлепенца, после очередного эпизода неудачной игры при подаче углового, однако взамен в воротах Кемкина побывало аж четыре мяча, что уже было основательной заявкой на итоговый успех от хозяев поля.

Впрочем, для этого нужно было расшатать тот блок от «Карпат», который не слишком и хотел поддаваться в начале, но когда «горняки» все же поймали голевую волну, то хозяевам поля было некуда деваться – «пришлось» пропускать, потому что иначе, как мановением судьбы, те рикошеты от защитников во время двух ударов от Бондаренко по обе стороны штрафной не назовешь.

А вот Зубков и Сикан свои голы забивали вполне в рабочем стиле, когда защита львовян не сдерживала дриблинг от Александра в пределах собственных владений, а также не доиграл эпизод с подачей Винисиуса в завершение тайма. «Карпаты» в целом много ошибались позади, но не на четыре пропущенных!

Вот именно о втором тайме можно сказать, что с еще одним голом «Шахтера» львовяне действительно ограничились легким испугом. Потому что на него у них даже нашелся достойный ответ в виде мяча Чачуа на последних минутах, когда все всем уже было понятно. А то, сколько «горняки» не использовали моментов после перерыва, то снова был фестиваль расточительства с их стороны. Бондаренко оформил хет-трик, а вот партнеры могли бы и лучше поработать в завершение, пусть и под мощным ливнем.

В следующие выходные донецкий Шахтер проведет домашний матч против киевской «Оболони», до этого посреди недели наведавшись к итальянской «Болонье» в Лиге чемпионов, тогда как львовские «Карпаты» поедут в гости к одесскому «Черноморцу».

Наши оценки:



«Шахтер» (замены): Педриньо да Силва – 6,0, Степаненко – 6,0, Траоре – 5,5, Эгиналду – 6,5, Марлон – б/о.

«Карпаты» (замены): Шах – 6,0, Стенио – 6,0, Игор – 6,0, Тлумак – 6,0, Рябов – б/о.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Шахтер» – «Карпаты» – 5:2

Голы: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сикан, 42 – Пидлепенец, 24, Чачуа, 84

Предупреждения: Криськив, 28, Педриньо Азеведо, 64, Кевин, 67 – Мирошниченко, 90+3

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Франьич, Бондарь, Винисиус – Судаков, Крыськив (Степаненко, 56), Бондаренко – Кевин (Эгиналду, 66), Сикан (Траоре, 67), Зубков (Педриньо да Силва, 57).

«Карпаты»: Кемкин – Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Бруниньо (Шах, 46), Альварес, Чачуа (Рябов, 88) – Костенко (Тлумак, 75), Устименко (Игор, 57), Пидлепенец (Стенио, 46).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 17 (10) – 10 (4)
Угловые: 2 – 6
Оффсайды: 1 – 1.

ШАХТЕР – КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 53
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Віктор Коробка
Цікава, відкрита гра. Дякуємо Карпатам за сміливий футбол на зустрічних курсах. Побільше б таких матчів. Ну а Шахтар - з упевненою перемогою. Чекаємо такої ж гри в ЛЧ.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Ros
Н-да, Карпати слабенькі поки що, хоча бажання мали велике... А чого вартує Шахтар побачимо скоро в ЛЧ
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+3
Олександр С.
Френк Підер, так може ти відповіси чому ти став Пітером? Ти же раніше був підписаний як Frank Pider через d. ))
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+2
Ard2323
Легіонерів чимало в шахтаря а голи всі на рахунку українців.
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+1
Frank Piter
Чемпионская победа с перевесом в 3 мяча!  Ждем такой же результативной игры уже в рамках ЛЧ! 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Тактика вибрана не вірно. Це рішення тренера, йому відповідати перед керівниками.
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0
Отаман
Найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар з перемогою👍
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0
TolsTIyELF
Я думаю что Фесюн лучше. 
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0
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TolsTIyELF
Отличие Бондоренко от Судакова и Шапоенко в том, что он не понтуется. Забивает может даже лучше. Крыськив основной к клубе, и заслужено, но серёжа ребров видит только степаненко ярмоленко и сидорчука. 
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0
Frank Piter
Пумочка(Брыжак) с Ремарком недовольны, они-то на другой результат расчитывали. 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Лига
Чемпион на изи теперь главное подготовится хорошо к первому матчу в ЛЧ и Болонье не проиграть, а лучше выиграть 
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-1
Показать Скрыть 4 ответа
Main
Весело было
Нужно Фесюна в ворота!!
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-1
Remark
З такою дірявою обороною, як у Шахтаря, то у Болоньї великі шанси забити, ще й і не один.
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
Браво, Шахтар починає набирати свої кращі кондиції. Чекаємо на такий самий смачний футбол з Болоньєю. І дуже добре що повернувся Марлон Гомес після травми
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-3
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FunnyCat_____
Карпаты повторили ошибку Ворсклы - сыграли на встречных курсах с шахтером
как надо играть с горняками показало Полесье 
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-3
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u6464u
Чемпіон набирає до еврокубків хід переможця, з чемпіонською грою хлопці , браво .
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
R1d3r
Калпати лайно, Шахтар з перемогою. 
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-4
Donchanin
Сподіваюся на Болонью теж такого фарту залишиться достатньо
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-4
дыряво с пердя🤣
 Фаны дыр очки не расстраивайтесь
Лучше готовьте смазачку к Лацио  👉👌
Ответить
-5
Fitness.sports
Теперь можно чемпионате бороться за путёвку кубок конференции Шахте
Ответить
-6
Показать Скрыть 14 ответов
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