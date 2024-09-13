В 6-м туре украинской Премьер-Лиги в субботу, 14 сентября, «Шахтер» будет принимать «Карпаты». Учитывая то, что уже в ближайшую среду подопечные Марино Пушича стартуют в Лиге чемпионов, они выбрали в качестве домашнего стадиона «Арену Львов», чтобы отсюда было ближе добираться до Италии, где пройдет поединок с «Болоньей». Поэтому играть с «Карпатами» они, по сути, будут в гостях, хотя их соперники в качестве родного стадионе все же предпочитают другое львовское спортивное сооружение – стадион «Украина».

Шахтер

О том, что действующие чемпионы Украины провалили начало нового сезона уже сказано много, поэтому вряд ли стоит повторяться. К тому же остается неясной судьба матча предыдущего тура с «Кривбассом», когда игра была остановлена на 50-й минуте из-за воздушной тревоги при счете 1:0 в пользу «Шахтера», но так и не была доиграна. Все это привело к тому, что горняки сейчас оказались на 9 месте в турнирной таблице, имея после четырех матчей только 6 очков.

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Понятно, что теперь дончанам надо побыстрее наверстывать упущенное и выбираться вверх, но пока предпосылок для оптимизма совсем немного. Во-первых, игра «Шахтера» в новом чемпионате страны, за исключением встречи с «Ворсклой», вызывает больше негативных эмоций, чем положительных. Во-вторых, слишком много в донецкой команде на старте сезона было травмированных футболистов. А, в-третьих, по уже установившейся не очень приятной традиции, после возвращения игроков различных сборных в родной клуб, следующие матчи «Шахтер» часто проводил тяжело и если добивался положительного результата, то с большим трудом.

И все же, ситуация обязывает донецких футболистов играть только на победу. Должны же, в концов концов, сказать свое веское слово бразильские игроки, которых сейчас в команде примерно столько же, сколько было и до начала войны. Впрочем, по уровню мастерства они пока явно уступают своим предшественникам и назвать кого-то из них «звездой» украинского чемпионата, конечно же, нельзя.

А еще интересно будет посмотреть на тренерские способности Марино Пушича. Когда в команде было все хорошо, никто на это не обращал особого внимания, так как все работало как отлаженный механизм. Но если произошел сбой, то именно от главного тренера многое зависит. Тем более, что все мы прекрасно знаем, что в руководстве «Шахтера» не особо любят терпеть и ждать. За примерами далеко ходить не надо. Вспомните только как уходили Луиш Каштру, Игор Йовичевич или Патрик ван Леувен.

Карпаты

Выход львовских «Карпат» в Премьер-Лигу в мае этого года было знаковым событием для украинского футбола. Во многом это была заслуга известного тогдашнего наставника Мирона Маркевича, который уже видел свою команду не только среди элиты, а и в числе претендентов на участие в еврокубковых турнирах. Но летом в клубе произошли серьезные изменения, что привело к смене тренера и далее «Карпатами» стал руководить 37-летний Владислав Лупашко.

Что ожидать от нынешних «Карпат» пока так и непонятно. Победа над «Кривбассом» 3:0 остается единственным ярким пятном после пяти туров. Хотя неплохо львовяне смотрелись и в поединке с «Динамо», в котором уступили 1:3. Три остальных матча показали, что «Карпатам» предстоит еще много работы, чтобы хотя бы закрепиться в Премьер-Лиге. А уже затем думать о более высоких местах.

К тому же, в предстоящей игре с «Шахтером» тренерский штаб львовян вряд ли сможет рассчитывать на 21-летнего полузащитника Олега Очеретько, который находится в составе «Карпат» в аренде и уже успевший отметиться голом. Ведь все мы прекрасно знаем, что игроки донецкого клуба, временно переходящие в другие команды, как правило, в поединках против горняков на поле не выходят.

Статистика матчей

Так как нынешние «Карпаты» были основаны только в 2020 году и не имеют отношения к тому старому львовскому клубу с большой историей, то и на уровне Премьер-Лиги эти соперники еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Педро Энрике, Степаненко, Бондаренко, Эгиналду, Судаков, Педриньо, Сикан

«Карпаты»: Кемкин, Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Кузык, Подлепенец, Шах, Невес

Прогноз на противостояние:

Предположим, что игра пройдет с небольшим преимуществом «Шахтера», который добьется победы со счетом 2:1.

14 сентября, суббота

«Шахтер» – «Карпаты» Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00 ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ ШАХТЕР – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава) Прогноз Sport.ua — 2:1

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10 3 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9 4 ЛНЗ Черкассы 5 3 0 2 6 - 5 9 5 Динамо Киев 3 3 0 0 6 - 2 9 6 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 9 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 10 Левый берег 5 2 0 3 4 - 6 6 11 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5 12 Верес 5 1 1 3 3 - 7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3 15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1 Полная таблица