ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги
В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Шахтер».
Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.
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На 50-й минуте матч был прерван. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. «Горняки» побеждали 1:0. Забил Тарас Степаненко.
Пресс-служба «Кривбасса» сообщила, что поединок сегодня, 1 сентября, не будет доигран. Матчи доигрывают в одну из резервных дат в календаре УПЛ.
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Поединок начнется в 21:45 по Киеву
а вообще тупо ставить матч в Ровно на 13.00 а матч в Кривом на 18.00
Ну что сказать- так держать..
Вони зараз ніякі. Тут сьогодні мав бути їх пройоп 0:3. Тому, можливо, за деякий час Юра щось змінить в грі своєї команди і вже другий тайм вони з часом дадуть справжній бій!