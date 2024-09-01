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Премьер-лига
Кривбасс
01.09.2024 18:00 – Матч прерван, 53’ 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 21:18 | Обновлено 01 сентября 2024, 21:20
13741
42

ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран

Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги

01 сентября 2024, 21:18 | Обновлено 01 сентября 2024, 21:20
13741
42
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ФК Шахтер

В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте матч был прерван. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. «Горняки» побеждали 1:0. Забил Тарас Степаненко.

Пресс-служба «Кривбасса» сообщила, что поединок сегодня, 1 сентября, не будет доигран. Матчи доигрывают в одну из резервных дат в календаре УПЛ.

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Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер воздушная тревога перенос матчей
Дмитро Олійник Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 42
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Gargantua81
а чего не завтра?
а вообще тупо ставить матч в Ровно на 13.00 а матч в Кривом на 18.00
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+13
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Катерина Монзуль
Буду клопотати про надання статусу Героїв України. Мужнім гравцям донецького Шахтаря , які прибули на гру в Кривий Ріг. Це подвиг , справжніх воїнів , тому 3 залікових пункти для вас , це найменше , що ми можемо зробити для вас.
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+10
Cityzen83
Потому что Кривбасс только в четверг около 12 ночи матч еврокубка закончил и только вчера в КривойРог добрался. Это к тем - кто пишет ,почему на 18-00 матч назначили.
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+6
Андрей⚒️
Ещё бы на 20:00 ставили бы матчи в кривом роге 
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+6
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avk2307
Да . Девятое место это именно то на что пушич и команда рассчитывали.
Ну что сказать- так держать..
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Юрий Щербань
Пипец играть в кривом роге это рулетка 
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+5
Fitness.sports
Это стоило ожидать
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+5
FunnyCat_____
Главное что доиграют!
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+4
ТвояМамка
Ну жизнь ведь ничему не учит. Начинать вечерний матч в Кривом максимально всрато.
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+3
Катерина Монзуль
Мої любі вболівальньки донецького Шахтаря , не хвилюйтесь це технічна поразка Кривбаса 0-3. Шахтар , ви неймовірні. 
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+3
Олександр
Щось нове .раніше хуло не бив коли кроти грали 
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+2
Remark
Скажу чесно, як завжди, в принципі, - це на руку Кривбасу!
Вони зараз ніякі. Тут сьогодні мав бути їх пройоп 0:3. Тому, можливо, за деякий час Юра щось змінить в грі своєї команди і вже другий тайм вони з часом дадуть справжній бій!
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+2
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prorok
Прошлый матч в Кривом Роге сыграли и не заметили не чего не было . Но бывает и Львов воздушная тревога . Знал бы прикуп жил в Маями.
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0
_Quantum19_
Десять ракет по Харкову. Серед постраждалих - діти.
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0
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_Quantum19_
Тримісячний хлопчик постраждав у Харкові під час влучання у Палац Спорту.
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0
DK1961
Завтра не могут доигрывать, т.к. игроки юзовки завтра едут в Кишинев и вместе с киевлянами улетают в Прагу на матчи сборной. Другой вопрос, зачем ставить игру на 18.00, при таких обстрелах Кривого Рога рашистами.
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0
avk2307
Завтра? чи колись?
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0
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didora
Наступають на ті самі граблі що й у тому році. Дніпро і Кривбас у тому році ігор 4-5 грали з двома або трьома перервами. І в усіх втратили очки. Що не зрозуміло. Та грайте в Києві або у Львові. Так ні корчать із суперменів. Грать треба де можна проводити ігри. ( це на сьогоднішній день).
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-1
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zelc006
На яку торухань той футбол зараз потрібен, коли по стадіонам луплять іскандерами, як у Харкові?
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-1
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_Quantum19_
У Харкові влучання у дитячий майданчик та гіпермаркет.
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-1
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