Шахтер Донецк

В субботу, 14-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Меньше недели остается до старта команды Марино Пушича в Лиге чемпионов УЕФА, но своими предыдущими матчами действующий чемпион Украины совершенно не убедил в том, что готов играть на высшем уровне. Однако на этих выходных «Шахтеру» предстоит вспомнить градус противостояния против львовских «Карпат», которые уже доставили немало хлопот киевскому «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.