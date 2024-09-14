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Премьер-лига
Шахтер Донецк
14.09.2024 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 00:27 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:28
29
0

Шахтер – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

14 сентября 2024, 00:27 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:28
29
0
Шахтер – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 14-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Меньше недели остается до старта команды Марино Пушича в Лиге чемпионов УЕФА, но своими предыдущими матчами действующий чемпион Украины совершенно не убедил в том, что готов играть на высшем уровне. Однако на этих выходных «Шахтеру» предстоит вспомнить градус противостояния против львовских «Карпат», которые уже доставили немало хлопот киевскому «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
14 сентября 2024 -
18:00
Карпаты Львов
Победа Шахтера 1.53 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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