Шахтер Донецк

В понедельник, 23-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича возвращается к делам в чемпионате на фоне вояжа в гости к итальянской «Болонье» (0:0), результатом которого «горняки» вряд ли были удовлетворены в полной мере. Впрочем, дела в чемпионате у «Шахтера» обстоят еще хуже, ведь есть лишь один матч против «Кривбасса» в запасе, а отставание от «Динамо» составляет уже семь очков. И тут, на пути чемпионов встречается «Оболонь», которая уже успела поменять главного тренера на старте сезона и идет последней.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.