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Премьер-лига
Шахтер Донецк
23.09.2024 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 23:53 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:54
41
0

Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

22 сентября 2024, 23:53 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:54
41
0
Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 23-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича возвращается к делам в чемпионате на фоне вояжа в гости к итальянской «Болонье» (0:0), результатом которого «горняки» вряд ли были удовлетворены в полной мере. Впрочем, дела в чемпионате у «Шахтера» обстоят еще хуже, ведь есть лишь один матч против «Кривбасса» в запасе, а отставание от «Динамо» составляет уже семь очков. И тут, на пути чемпионов встречается «Оболонь», которая уже успела поменять главного тренера на старте сезона и идет последней.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
23 сентября 2024 -
18:00
Оболонь
Победа Шахтера 1.21 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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