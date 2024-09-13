Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью

Очередной тур Украинской Премьер-лиги открывало противостояние между «Оболонью» и «Александрией». Команда Руслана Ротаня подошла к матчу в Киеве на первой позиции турнирной таблицы, одержав четыре победы в четырех матчах. Киевляне же оказались на последнем месте, а неудачный старт «пивоваров» в чемпионате привел к отставке Валерия Иващенко, которого на тренерском мостике заменил Сергей Щищенко.

Первый опасный момент состоялся уже на 3-й минуте, и организовали его хозяева поля. Тарануха справа ворвался в штрафную соперников, но с острого угла не сумел пробить голкипера. Александрийцы немного больше владели мячом, на что «пивовары» пытались отвечать высоким прессингом и быстрыми контрвыпадами. Уже в первой четверти матча произошел неприятный для «Оболони» эпизод: форвард Тарануха получил травму носа и не смог продолжить поединок.

Постепенно александрийцы завладели территориальным преимуществом и начали искать пространство возле штрафной «пивоваров». Заставил поволноваться поклонников киевской команды удар Шулянского из-за пределов штрафной, после которого мяч пролетел рядом со штангой. Впрочем, киевляне довольно плотно оборонялись, не позволяя соперникам свободно себя чувствовать на своей половине поля.

Киевляне атаковали нечасто, но делали это более продуктивно. В частности, Ермакову пришлось демонстрировать свою реакцию после удара головой в исполнении Приймака. А ближе к перерыву гости создали две стоящие голевые ситуации. Филиппов на линии штрафной обыграл оппонента, и после его удара мяч попал в штангу. Мог отличиться и Ковалец, который после разрезной передачи партнера пробил мимо голкипера, но не попал в ворота.

Команды интенсивно начали вторую половину встречи, обмениваясь атаками. Александрийцы заметно добавили в агрессии, и это выглядело довольно остро. Чтоб как-то освежить игру своей команды, тренерский штаб «Оболони» провел тройную замену – на поле вышли Близниченко, Бычек и Груша. Киевлянам удалось несколько отодвинуть игру от своей штрафной, а впоследствии и установить контроль над мячом.

Концовка противостояния прошла под аккомпанемент атак александрийцев, но «пивовары» сумели удержать ничейный результат. При этом киевляне прервали свою антирекордную пропускную серию, которая длилась 7 матчей (20 голов). В следующем туре чемпионата «Александрия» будет принимать «Левый берег», а «Оболонь» проведет гостевой поединок с «Шахтером».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Теслюк – 5,5, Близниченко – 6,0, Груша – 6,0, Бычек – 6,0, Мороз – 6,0.

«Александрия» (замены): Джевани – 6,0, Мишнев – 6,0, Погорелый – 6,0, Козак – 6,0, Беляев – б/о.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Оболонь» – «Александрия» - 0:0

Предупреждения: Витенчук, 58, Мединский, 76 — Филиппов, 31, Мартынюк, 56

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо – Витенчук (Мороз, 72) – Суханов (Близниченко, 54), Черненко, Слободян (Груша, 54), Мединский – Тарануха (Теслюк, 13, Бычек, 54).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Шостак (Джевани, 46), Калюжный, Ковалец (Погорелый, 62) – Шулянский (Мишнев, 46), Филиппов (Козак, 62), Беззера (Беляев, 89).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 6 (3) – 13 (0)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 3 – 4.

ОБОЛОНЬ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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