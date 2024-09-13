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Премьер-лига
Оболонь
13.09.2024 18:00 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 20:02 | Обновлено 13 сентября 2024, 20:18
1094
16

Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью

Сергей Шищенко в первой игре на новой должности остановил победное шествие лидера чемпионата

13 сентября 2024, 20:02 | Обновлено 13 сентября 2024, 20:18
1094
16
Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью
ФК Александрия

Очередной тур Украинской Премьер-лиги открывало противостояние между «Оболонью» и «Александрией». Команда Руслана Ротаня подошла к матчу в Киеве на первой позиции турнирной таблицы, одержав четыре победы в четырех матчах. Киевляне же оказались на последнем месте, а неудачный старт «пивоваров» в чемпионате привел к отставке Валерия Иващенко, которого на тренерском мостике заменил Сергей Щищенко.

Первый опасный момент состоялся уже на 3-й минуте, и организовали его хозяева поля. Тарануха справа ворвался в штрафную соперников, но с острого угла не сумел пробить голкипера. Александрийцы немного больше владели мячом, на что «пивовары» пытались отвечать высоким прессингом и быстрыми контрвыпадами. Уже в первой четверти матча произошел неприятный для «Оболони» эпизод: форвард Тарануха получил травму носа и не смог продолжить поединок.

Постепенно александрийцы завладели территориальным преимуществом и начали искать пространство возле штрафной «пивоваров». Заставил поволноваться поклонников киевской команды удар Шулянского из-за пределов штрафной, после которого мяч пролетел рядом со штангой. Впрочем, киевляне довольно плотно оборонялись, не позволяя соперникам свободно себя чувствовать на своей половине поля.

Киевляне атаковали нечасто, но делали это более продуктивно. В частности, Ермакову пришлось демонстрировать свою реакцию после удара головой в исполнении Приймака. А ближе к перерыву гости создали две стоящие голевые ситуации. Филиппов на линии штрафной обыграл оппонента, и после его удара мяч попал в штангу. Мог отличиться и Ковалец, который после разрезной передачи партнера пробил мимо голкипера, но не попал в ворота.

Команды интенсивно начали вторую половину встречи, обмениваясь атаками. Александрийцы заметно добавили в агрессии, и это выглядело довольно остро. Чтоб как-то освежить игру своей команды, тренерский штаб «Оболони» провел тройную замену – на поле вышли Близниченко, Бычек и Груша. Киевлянам удалось несколько отодвинуть игру от своей штрафной, а впоследствии и установить контроль над мячом.

Концовка противостояния прошла под аккомпанемент атак александрийцев, но «пивовары» сумели удержать ничейный результат. При этом киевляне прервали свою антирекордную пропускную серию, которая длилась 7 матчей (20 голов). В следующем туре чемпионата «Александрия» будет принимать «Левый берег», а «Оболонь» проведет гостевой поединок с «Шахтером».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Теслюк – 5,5, Близниченко – 6,0, Груша – 6,0, Бычек – 6,0, Мороз – 6,0.

«Александрия» (замены): Джевани – 6,0, Мишнев – 6,0, Погорелый – 6,0, Козак – 6,0, Беляев – б/о.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Оболонь» – «Александрия» - 0:0

Предупреждения: Витенчук, 58, Мединский, 76 — Филиппов, 31, Мартынюк, 56

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо – Витенчук (Мороз, 72) – Суханов (Близниченко, 54), Черненко, Слободян (Груша, 54), Мединский – Тарануха (Теслюк, 13, Бычек, 54).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Шостак (Джевани, 46), Калюжный, Ковалец (Погорелый, 62) – Шулянский (Мишнев, 46), Филиппов (Козак, 62), Беззера (Беляев, 89).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 6 (3) – 13 (0)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 3 – 4.

ОБОЛОНЬ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

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Комментарии 16
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Gargantua81
ну это вам не Шахтер, тут по четыре забивать конечно трудно
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+3
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🔱Avtoigor🔱
Олександрія нуль ударів по воротах. Що тут ще можна коментувати? Оболонь сьогодні дуже гарно відіграли, хоч я і почав дивитись з другого тайму не знаю як там було у першому 
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+2
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PUMA
Так не надо сравнивать Оболонь  и сильнейший шахтёр  за всю историю 
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+2
Отаман
PUMA
09.07.2024 23:05
Ну короче. Если Франция не проходит в финал. То я больше не буду писать на этом сайте. И я не пизд#бол
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+1
Отаман
Головний обісраний п✓здабол сайту грішка puma, знову з'явився на сайті, не хватило все ж йому мужності не писати на сайті
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0
_Quantum19_
Овва..! Отакої! Олександрія і втрата очок. Здавалося, що речі не сумісні, особливо після перемоги над "гірниками", але Облонь виявилась проти. 
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0
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Remark
Сенсація тут більше в тому, що Оболонь не пропустила, чим в тому, що Александрія не забила 🙃
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0
Donchanin
Заставл себя посмотреть второй тайм. Называется когда встречаются два автобуса и не знают как две передачи связать. Дно. Лидер чемпионата. Слёзы
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0
odiniznashih
Конец сказке.
А то уже пошли сравнения с Лестером
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0
Tower Bridge
Что я им и накаркивал.  Поскользнулись на сусле.)  И это они ещё свободны от УЕФА.
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0
Отаман
З Щищенка Оболонь не така слабка як в тому році, можливо в цьому сезоні Оболонь переможе два рази фк гуньдяй суркіса
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-1
apepa
Ротань, очнь слабо. Что за дела?
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-3
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