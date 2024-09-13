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Премьер-лига
Оболонь
13.09.2024 18:00 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 20:45 |
257
0

Оболонь – Александрия – 0:0. Матч первой и последней команд УПЛ. Обзор

Команда Ротаня впервые в сезоне потеряла очки

13 сентября 2024, 20:45 |
257
0
Оболонь – Александрия – 0:0. Матч первой и последней команд УПЛ. Обзор
УПЛ

В матче 6-го тура чемпионата Украины Оболонь с новым тренером Сергеем Шищенко сумела сыграть вничью 0:0 с Александрией. Для команды Руслана Ротаня это первая потеря очков в сезоне.

Александрия с 13 пунктами остается первой, их соперник имеет 2 пункта и идет последним.

Чемпионат Украины. 6-й тур

Оболонь – Александрия 0:0

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Александрия Оболонь Киев Оболонь - Александрия видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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