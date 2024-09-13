В матче 6-го тура чемпионата Украины Оболонь с новым тренером Сергеем Шищенко сумела сыграть вничью 0:0 с Александрией. Для команды Руслана Ротаня это первая потеря очков в сезоне.

Александрия с 13 пунктами остается первой, их соперник имеет 2 пункта и идет последним.

Чемпионат Украины. 6-й тур

Оболонь – Александрия 0:0