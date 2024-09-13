13.09.2024 18:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига13 сентября 2024, 20:45 |
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Оболонь – Александрия – 0:0. Матч первой и последней команд УПЛ. Обзор
Команда Ротаня впервые в сезоне потеряла очки
13 сентября 2024, 20:45 |
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В матче 6-го тура чемпионата Украины Оболонь с новым тренером Сергеем Шищенко сумела сыграть вничью 0:0 с Александрией. Для команды Руслана Ротаня это первая потеря очков в сезоне.
Александрия с 13 пунктами остается первой, их соперник имеет 2 пункта и идет последним.
Чемпионат Украины. 6-й тур
Оболонь – Александрия 0:0
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