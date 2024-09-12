В пятницу, 13-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 18:00.

Перед началом международных матчей с «пивоварами» случилось то, что и должно было случиться – Валерий Иващенко ушел с поста главного тренера на фоне провала в стартовых пяти турах, и теперь Сергей Шищенко будет пытаться спасти команду с последней строчки турнирной таблицы. Тем временем у «полиграфов» настроение полностью противоположное, потому что они не допустили ни одной осечки в четырех встречах и сейчас возглавляют таблицу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10 3 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9 4 ЛНЗ Черкассы 5 3 0 2 6 - 5 9 5 Динамо Киев 3 3 0 0 6 - 2 9 6 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 9 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 10 Левый берег 5 2 0 3 4 - 6 6 11 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5 12 Верес 5 1 1 3 3 - 7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3 15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1 Полная таблица