Оболонь – Александрия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 13-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 18:00.
Перед началом международных матчей с «пивоварами» случилось то, что и должно было случиться – Валерий Иващенко ушел с поста главного тренера на фоне провала в стартовых пяти турах, и теперь Сергей Шищенко будет пытаться спасти команду с последней строчки турнирной таблицы. Тем временем у «полиграфов» настроение полностью противоположное, потому что они не допустили ни одной осечки в четырех встречах и сейчас возглавляют таблицу.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|4
|ЛНЗ Черкассы
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|5
|Динамо Киев
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|10
|Левый берег
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11
|Карпаты Львов
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|15
|Колос К
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
18:00
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