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Премьер-лига
Оболонь
13.09.2024 18:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 20:09 |
118
0

Оболонь – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

12 сентября 2024, 20:09 |
118
0
Оболонь – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В пятницу, 13-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 18:00.

Перед началом международных матчей с «пивоварами» случилось то, что и должно было случиться – Валерий Иващенко ушел с поста главного тренера на фоне провала в стартовых пяти турах, и теперь Сергей Шищенко будет пытаться спасти команду с последней строчки турнирной таблицы. Тем временем у «полиграфов» настроение полностью противоположное, потому что они не допустили ни одной осечки в четырех встречах и сейчас возглавляют таблицу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12
2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10
3 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
4 ЛНЗ Черкассы 5 3 0 2 6 - 5 9
5 Динамо Киев 3 3 0 0 6 - 2 9
6 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
7 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7
8 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
9 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
10 Левый берег 5 2 0 3 4 - 6 6
11 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5
12 Верес 5 1 1 3 3 - 7 4
13 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3
14 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Оболонь
13 сентября 2024 -
18:00
Александрия
Победа Александрии 1.66 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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