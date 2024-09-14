РОТАНЬ: «Они валялись на поле. Получился матч – можно было поспать немного»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань дал пресс-конференцию после матча против «Оболони» (0:0) в 6-м туре УПЛ:

«Я думаю, что мы сегодня не наиграли на победу. Поэтому результат закономерен, и статистика говорит сама за себя. Не были мы на 100% настроены на этот матч. Начало игры получилось очень вальяжное. Мы акцентировали, что у соперников сейчас будет другое настроение. Эта команда Оболонь – как раненый зверь. Понятно, что они будут драться с первой минуты. Ну, в принципе, такой матч и получился.

А если взять то, что мы играли – чистое время, наверно, минут 18 с паузами. Матч получился некачественным, неинтенсивным, и видимо без зрелости. Я считаю, что таких пауз не должно быть в футболе. Мы все должны стремиться к интенсивности. Но сегодня каждый эпизод заканчивался – минуты три-четыре – валянием футболистов. Потом встают, бегут, через три минуты снова, и так далее на протяжении всей игры. Поэтому это уже вопрос, насколько можно допускать такое. Это те моменты, которые были сегодня в игре.

Не нужно обращать внимание на судейство. Судьи видят по-своему. Единственное, я считаю, что они должны посмотреть. И помогать командам. Футбол – это игра для болельщиков, которые должны смотреть матч и кайфовать от интенсивности. Какие-то быстрые атаки, контратаки. Я же говорю, если взять, наверно, можно посмотреть в Wyscout, сколько мы за два тайма сыграли чистого времени, то я думаю, что будет очень мало. Потому что очень большие паузы были. Мне так показалось, что судья сам устал и хотел эти паузы. А что касается судейства, я не хочу комментировать. Они принимали решения, а мы должны смотреть на себя.

Давит ли, что Александрия идет лидером? Конечно, давит. Это будет ложь, если я скажу, что не давит. Конечно, давит. Мы в такой роли никогда не были. Хотели до ребят донести, что на нас будет настрой совсем другой. В первую очередь, мы должны настраиваться так, как на четыре стартовых матча. Вот с таким настроением мы должны на каждый матч выходить. Дальше приходит класс, это будет дальше. К этому пока стремиться нужно, с максимальной самоотдачей, максимальной концентрацией. И потихоньку прибавлять. Потому что мы столкнулись с тем, что команда сидит в обороне. Требовался быстрый контроль мяча, надо было менять фланги. Мяч должен был ходить быстро, но мы этого не делали, мы упирались в один фланг и теряли там мяч очень просто. Или пробивали в игроков Оболони, не разворачивали быстро игру. Добавьте частые свистки арбитра. Матч, видимо, получился таким, что можно было поспать немного (смеется).

Признание лучшим тренером тура? Но почему это мне должно давить, это для меня мотивация. Мне очень приятно. Это будет ложь, если я скажу, что неприятно становиться лучшим тренером месяца. Мне действительно очень приятно. Но это результат команды, это результат тренерского состава, прежде всего ребят, которые хотели этих побед. И это наша, пожалуй, такая особенная победа – не только меня, а всей команды. Мы это заслужили, но нужно на следующий цикл выходить также с таким желанием, такой самоотдачей и пониманием. Надо продолжать, потому что каждый матч другой. Сегодня, к сожалению, мы не можем записать в актив этот матч однозначно. Мы обязательно еще соберемся с ребятами и поговорим, сделаем анализ, выводы, потому что дальше будет еще труднее.

Если взять саму игру – и мяч вратарь медленно вводил. Мы всегда стремимся, прежде всего, и мы говорим это ребятам, что нам нужно пройти нападающего или вингера и затем строить игру вперед. Оболонь играла компактно, это факт. Поэтому в первой стадии мы медленно проходили, потому что нам нужно так было. Эта команда нас разбирала один в один. Было очень мало свободных коридоров, через кого играть. Когда мы доходили до флангов, когда мы проходили нападающего, то мы тоже были медленными, не продвигали мяч вперед. Не открывались вперед вингеры, нападающие, не разворачивали игру на другой фланг. Когда мы проходим нападающего и строим игру вперед, у нас сегодня этот аспект не совсем получался, и мы действительно играли медленно».