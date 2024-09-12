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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 16:12 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:54
171
0

Оболонь – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Лидер против аутсайдера

12 сентября 2024, 16:12 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:54
171
0
Оболонь – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Оболонь

В шестом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 13 сентября, в Киеве встретятся «Оболонь» и «Александрия». Хозяева поля, которые после 6 туров набрали всего 1 очко, и занимают последнее место в чемпионате Украины, будут принимать лидера соревнований, который сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

Оболонь

Согласитесь, старт нового сезона Украинской Премьер-Лиги для «Оболони» получился неудачным. Если первая игра, где «пивовары» сыграли вничью с «Колосом» (2:2), еще давала надежду на положительный толчок вверх, то потом дела пошли наперекосяк: «Оболонь» проиграла «Заре» и «Ворскле» (в игре против полтавчан судьи не засчитали чистый гол Суханова), и также дважды команда разгромно уступила, сначала «Руху», а впоследствии и «Полесью» (оба раза по 0:4). И после таких неудовлетворительных результатов руководство столичного клуба прекратило сотрудничество с главным тренером «пивоваров» Валерием Иващенко. Вместо него команду возглавил экс-тренер «Полесья» Сергей Шищенко, перед которым стоит задача вывести команду из зоны вылета.

Также во время паузы к составу «Оболони» присоединились Петр Стасюк из «ЛНЗ» (на правах аренды) и Андрей Ломницкий из «Карпат». Теперь «пивовары» будут пытаться одержать наконец первую победу в новом сезоне, но в соперниках у столичной команды «Александрия», которая находится сейчас в хорошей форме и захочет продолжить занимать первую строчку в УПЛ.

Александрия

А вот «горожане», проведя неплохую трансферную кампанию, неожиданно сейчас оказались на первой строчке в чемпионате Украины, одержав четыре победы в четырех матчах, в том числе одолев «Шахтер». Так активно «горожане» стартовали в чемпионате Украины впервые с 2018 года, когда команда также в 4 матчах одержала 4 победы. Поэтому неудивительно, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань был признан лучшим тренером августа.

Во время международной паузы «Александрия» провела две товарищеские игры против «Ингульца» (1:1) и «Ворсклы» (1:3). Кроме этого, к команде присоединился Матеус Амарал из «Сан-Паулу». И сейчас «Александрия» стартует в первой игре после матчей сборных, где попытается победить аутсайдера чемпионата, и увезти из столицы 3 очка. Но удастся ли «горожанам» продолжить свою победную серию, узнаем уже после самой игры.

Статистика встреч

Между собой команды провели 15 матчей. 8 раз победу одерживала «Александрия», 3 победы на счету «Оболони» и в четырех поединках между командами была зафиксирована ничья. Разница мячей 24-14 в пользу «Александрии». В прошлом сезоне между командами были зафиксированы ничья и победа «Александрии». В первом круге обе команды расписали результативную ничью 2:2, где голами у «горожан» отличились Погорелый и Скорко, а у «пивоваров» Тарануха и Краснопир. А во втором круге «Александрия» разгромила «Оболонь» со счетом 3:0. Голами в составе «горожан» отличились Безерра (дважды) и Ковалец.

Прогноз на противостояние

Данный поединок обещает быть интересным, ведь, учитывая мотивацию обеих команд победить в стартовой игре тура, и сразу с новыми силами готовиться к следующим матчам, прогнозируется сложная игра, которая будет богата на борьбу, где даже один забитый мяч может решить результат противостояния. В этой встрече наиболее вероятным результатом станет победа одной из команд. Отдадим предпочтение «Александрии».

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Рыбка, Стасюк, Мороз, Приймак, Мединский, Черненко, Слободян, Грисьо, Витенчук, Суханов, Тарануха

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Логинов, Шабанов, Кравченко, Калюжный, Шулянский, Ковалец, Козак, Безерра, Филиппов

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12
2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10
3 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
4 ЛНЗ Черкассы 5 3 0 2 6 - 5 9
5 Динамо Киев 3 3 0 0 6 - 2 9
6 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
7 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7
8 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
9 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
10 Левый берег 5 2 0 3 4 - 6 6
11 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5
12 Верес 5 1 1 3 3 - 7 4
13 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3
14 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Оболонь
13 сентября 2024 -
18:00
Александрия
Победа Александрии 1.66 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия прогнозы
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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