Оболонь – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лидер против аутсайдера
В шестом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 13 сентября, в Киеве встретятся «Оболонь» и «Александрия». Хозяева поля, которые после 6 туров набрали всего 1 очко, и занимают последнее место в чемпионате Украины, будут принимать лидера соревнований, который сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ.
Оболонь
Согласитесь, старт нового сезона Украинской Премьер-Лиги для «Оболони» получился неудачным. Если первая игра, где «пивовары» сыграли вничью с «Колосом» (2:2), еще давала надежду на положительный толчок вверх, то потом дела пошли наперекосяк: «Оболонь» проиграла «Заре» и «Ворскле» (в игре против полтавчан судьи не засчитали чистый гол Суханова), и также дважды команда разгромно уступила, сначала «Руху», а впоследствии и «Полесью» (оба раза по 0:4). И после таких неудовлетворительных результатов руководство столичного клуба прекратило сотрудничество с главным тренером «пивоваров» Валерием Иващенко. Вместо него команду возглавил экс-тренер «Полесья» Сергей Шищенко, перед которым стоит задача вывести команду из зоны вылета.
Также во время паузы к составу «Оболони» присоединились Петр Стасюк из «ЛНЗ» (на правах аренды) и Андрей Ломницкий из «Карпат». Теперь «пивовары» будут пытаться одержать наконец первую победу в новом сезоне, но в соперниках у столичной команды «Александрия», которая находится сейчас в хорошей форме и захочет продолжить занимать первую строчку в УПЛ.
Александрия
А вот «горожане», проведя неплохую трансферную кампанию, неожиданно сейчас оказались на первой строчке в чемпионате Украины, одержав четыре победы в четырех матчах, в том числе одолев «Шахтер». Так активно «горожане» стартовали в чемпионате Украины впервые с 2018 года, когда команда также в 4 матчах одержала 4 победы. Поэтому неудивительно, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань был признан лучшим тренером августа.
Во время международной паузы «Александрия» провела две товарищеские игры против «Ингульца» (1:1) и «Ворсклы» (1:3). Кроме этого, к команде присоединился Матеус Амарал из «Сан-Паулу». И сейчас «Александрия» стартует в первой игре после матчей сборных, где попытается победить аутсайдера чемпионата, и увезти из столицы 3 очка. Но удастся ли «горожанам» продолжить свою победную серию, узнаем уже после самой игры.
Статистика встреч
Между собой команды провели 15 матчей. 8 раз победу одерживала «Александрия», 3 победы на счету «Оболони» и в четырех поединках между командами была зафиксирована ничья. Разница мячей 24-14 в пользу «Александрии». В прошлом сезоне между командами были зафиксированы ничья и победа «Александрии». В первом круге обе команды расписали результативную ничью 2:2, где голами у «горожан» отличились Погорелый и Скорко, а у «пивоваров» Тарануха и Краснопир. А во втором круге «Александрия» разгромила «Оболонь» со счетом 3:0. Голами в составе «горожан» отличились Безерра (дважды) и Ковалец.
Прогноз на противостояние
Данный поединок обещает быть интересным, ведь, учитывая мотивацию обеих команд победить в стартовой игре тура, и сразу с новыми силами готовиться к следующим матчам, прогнозируется сложная игра, которая будет богата на борьбу, где даже один забитый мяч может решить результат противостояния. В этой встрече наиболее вероятным результатом станет победа одной из команд. Отдадим предпочтение «Александрии».
Ориентировочные составы:
«Оболонь»: Рыбка, Стасюк, Мороз, Приймак, Мединский, Черненко, Слободян, Грисьо, Витенчук, Суханов, Тарануха
«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Логинов, Шабанов, Кравченко, Калюжный, Шулянский, Ковалец, Козак, Безерра, Филиппов
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|4
|ЛНЗ Черкассы
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|5
|Динамо Киев
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|10
|Левый берег
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11
|Карпаты Львов
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|15
|Колос К
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
18:00
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