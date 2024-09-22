Неочевидный пенальти. Верес вытащил на ничью матч против Ингульца

Петровский «Ингулец» продолжает эпопею со своим недостроенным домашним стадионом, поэтому уже седьмой тур с момента возвращения команды Василия Кобина в «элитный» дивизион мы должны были говорить о гостевом для «козаков» матче. Имела бы все шансы игра против ровенского «Вереса» стать для них домашней, однако положительных новостей от организаторов соревнований не поступило, а значит почти двухмесячное путешествие продолжается.

И за это время «Ингульцу» просто нечем порадовать собственных болельщиков даже на расстоянии. Ни одной победы за шесть предыдущих туров, тогда как та же команда Олега Шандрука хоть сумела отличиться победой на поле «Колоса» (1:0), однако все равно звезд с неба не хватала, находясь в основании турнирной таблицы. А значит битва аутсайдеров должна была стать изюминкой очередного тура национального первенства.

Несмотря на наличие неплохой поддержки родных трибун и полного отсутствия ее у соперников, «Верес» очень неловко провел первый тайм этой встречи. Действия в атаке от команды Шандрука были разбалансированными и нечеткими, что давало возможность гостям сдерживать хотя бы лобовые наступления ривненчан. С подачами с флангов на Степанюка, правда, «Ингулец» так и не придумал противодействия, но Паламарчук до перерыва блестяще сыграл на линии ворот.

О действиях Кожухаря на противоположной стороне поля можно сказать то же самое, но только с одним уточнением – защитники «Вереса» вообще не собирались помогать собственному голкиперу, поэтому целый каскад моментов у «козаков» внутри чужих владений таки привел к забитому мячу. И не одному! В конце первого тайма «Ингулец» выполнил два стандарта – аут с правого фланга и подачу штрафного с противоположного края от Козака – и забитыми мячами отметились Малыш и Виливальд, что существенно меняло расклады перед второй половиной встречи.

Шандрук в перерыве сделал тройную замену, чтобы его команда наконец проснулась. Однако сразу это положительного эффекта точно не дало – «Ингулец» продолжал атаковать и, в частности, Виливальд и Сад угрожали забить и третий мяч своей команды в этой встрече. Однако по не до конца понятным причинам «козаки» отказались навязывать свою игру соперникам в дальнейшем, после чего вынужденно отошли на свою половину поля.

А там уже стали заметны все эти мелкие недоработки эпизодов в защите, что в итоге снова служило причиной для большой печали. На 65 минуте Клец сыграл на добивании отскока от собственного же заблокированного удара в центре штрафной, после чего давление на ворота гостей усилилось.

Однако не настолько, чтобы заставить команду Кобина паниковать. Впрочем, уже в компенсированное время произошел эпизод, который, кажется, вообще никто не понял. Волохатый играл на высоком мяче на левом фланге собственной штрафной и налетел на статичного Годю, который и бороться за отскок не планировал. Арбитры решили что это – повод для пенальти, однако первый удар Мрвалевича с отметки в левый угол вытащил Паламарчук. Как оказалось, заступив при этом за линию ворот до удара, поэтому форвард-легионер получил второй шанс и не промахнулся. В отличие от «козаков», которые конкретно так промахнулись.

В следующие выходные ровенский «Верес» будет принимать донецкий «Шахтер», а петровский «Ингулец» снова сыграет в гостях – у киевской «Оболони».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Верес» – «Ингулец» – 2:2

Голы: Клец, 65, Мрвальевич, 90+7 (пен.) – Малыш, 39, Виливальд, 45

Предупреждения: Мрвальевич, 84 – Дубилей, 72, Пушкарев, 90+1

«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Годя, 76) – Яго (Кучеров, 46), Куция – Луан, Шарай (Дахновский, 46) – Гайдучик (Мрвалевич, 67), Степанюк.

«Ингулец»: Паламарчук – Малыш, Виливальд, Шершень, Дубилей (Козыренко, 78) – Козак (Сидоренко, 89), Волохатый, Пятов, Белоцерковец (Мысык, 89) – Сад (Пушкарев, 78), Кисленко (Ситало, 67).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 2 (2) – 7 (2)

Угловые: 3 – 2

Оффсайды: 1 – 0.

ВЕРЕС – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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