Верес – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Команды неудачно стартовали в нынешнем сезоне и вынуждены выправлять свое положение
В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в Ровно сыграют «Верес» и «Ингулец». Для будущих соперников старт нового сезона оказался смазанным. Подопечные Олега Шандрука в 6 матчах набрали только четыре очка при одной победе. А коллектив из Петрово, который возвратился летом в элиту, вообще еще ни разу не порадовал своих болельщиков победным поединком.
Верес
Для ровенского клуба это будет уже пятый матч на родном стадионе «Авангард» в нынешнем чемпионате. В четырех предыдущих «Верес» сумел взять только одно очко (ничья с «Карпатами» 0:0). Три остальные встречи были проиграны «Динамо», «Кривбассу» и «Левому Берегу». Особенно удивил проигрыш дебютантам Премьер-Лиги, тем более, что к 34-й минуте хозяева имели возможность вести в счете 2:0. Но Николай Гайдучик тогда не реализовал пенальти, а во втором тайме в ворота местных футболистов влетело три мяча, и очередной домашний матч был проигран 1:3.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
А вот в гостях «Верес» играет неплохо. Единственная победа в сезоне 2024-2025 годов пока была одержана в Ковалевке, где был обыгран «Колос» 1:0. В предыдущем туре в Житомире подопечные Олега Шандрука тоже вели в счете перед вторым таймом после гола все того же Гайдучика, но затем в течение восьми минут пропустили два мяча и покинули поле побежденными.
По словам защитника команды Семена Вовченко, который, кстати, отыграл все шесть матчей без замен, «Верес» недобрал на старте турнира пять-шесть очков. Поэтому теперь надо восполнять потерянное. А еще футболист очень рассчитывает на поддержку местных болельщиков, которые создают во время матчей невероятную атмосферу. Это мотивирует и его самого, и партнеров.
Ингулец
Про проблемы «Ингульца» со своим стадионом уже много было сказано и написано. Был даже период, когда президент клуба готов был снять команду с чемпионата. Но пока принято решение, что коллектив из Петрово будет проводить игры первого круга только на выезде.
Конечно же, это очень тяжело, особенно учитывая, какие большие расстояния часто приходится преодолевать игрокам и тренерам. Именно на это обращал внимание после поражения от «Черноморца» 0:1 главный тренер «Ингульца» Василий Кобин. А еще он отметил, что в этой сложной ситуации некоторые игроки уже стали искать себе новые команды. И, понятно, что это отражается на микроклимате внутри коллектива. Но, с другой стороны, наставник подчеркнул, что он не увидел на поле безразличных игроков или тех, кто бы отбывал свой номер. Это явно положительный момент.
А еще в том поединке в Одессе уже в компенсированное арбитром время умудрился получить два предупреждения защитник «Ингульца» Максим Мельничук. И именно после этого гости пропустили мяч в свои ворота. Вот так игрок подвел свою команду дважды. Во-первых, она проиграла и не получила очков, а, во-вторых, теперь Мельничук, который считается основным на своей позиции, будет вынужден пропустить игру в Ровно.
Статистика матчей
В чемпионатах Украины на уровне Премьер-Лиги соперники встречались трижды. В сезоне 2021-2022 годов в Петрово была зафиксирована нулевая ничья, а в следующем турнире команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. Причем в Ровно отличился уже упоминавшийся Семен Вовченко. И именно тот гол помог «Вересу» получить шанс остаться в Премьер-Лиге с помощью переходных матчей, чем ровенский клуб воспользовался сполна. А вот «Ингулец» тогда немного позже проиграл по сумме двух стыковых поединков и вылетел в первый дивизион.
Ориентировочные составы:
«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Куция, Дахновский, Яго, Луан, Гайдучик, Степанюк
«Ингулец»: Паламарчук, Сидоренко, Малыш, Шершень, Дубилей, Богунов, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Козак, Ситало
Прогноз на противостояние:
Безвыигрышная домашняя серия «Вереса» явно затянулась, поэтому хозяева поля будут стремиться ее прервать. У «Ингульца», скорее всего, задача не проиграть. Игра должна получиться упорной. И все же поставим на победу коллектива из Ровно с минимальным счетом 2:1.
22 сентября, воскресенье
|«Верес» – «Ингулец»
|Ровно. Стадион «Авангард». 13:00
|ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
|ВЕРЕС - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
|Прогноз Sport.ua — 2:1
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3
|Александрия
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4
|ЛНЗ Черкассы
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6
|Рух Львов
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|7
|Шахтер Донецк
|5
|3
|0
|2
|14 - 7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9
|Ворскла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10
|Левый берег
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12
|Карпаты Львов
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|13
|Верес
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14
|Колос К
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
13:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 21 сентября в 19:30 по Киеву
Победа гарантирует украинцам выход из группы. При другом результате возможны разные варианты