В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в Ровно сыграют «Верес» и «Ингулец». Для будущих соперников старт нового сезона оказался смазанным. Подопечные Олега Шандрука в 6 матчах набрали только четыре очка при одной победе. А коллектив из Петрово, который возвратился летом в элиту, вообще еще ни разу не порадовал своих болельщиков победным поединком.

Верес

Для ровенского клуба это будет уже пятый матч на родном стадионе «Авангард» в нынешнем чемпионате. В четырех предыдущих «Верес» сумел взять только одно очко (ничья с «Карпатами» 0:0). Три остальные встречи были проиграны «Динамо», «Кривбассу» и «Левому Берегу». Особенно удивил проигрыш дебютантам Премьер-Лиги, тем более, что к 34-й минуте хозяева имели возможность вести в счете 2:0. Но Николай Гайдучик тогда не реализовал пенальти, а во втором тайме в ворота местных футболистов влетело три мяча, и очередной домашний матч был проигран 1:3.

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А вот в гостях «Верес» играет неплохо. Единственная победа в сезоне 2024-2025 годов пока была одержана в Ковалевке, где был обыгран «Колос» 1:0. В предыдущем туре в Житомире подопечные Олега Шандрука тоже вели в счете перед вторым таймом после гола все того же Гайдучика, но затем в течение восьми минут пропустили два мяча и покинули поле побежденными.

По словам защитника команды Семена Вовченко, который, кстати, отыграл все шесть матчей без замен, «Верес» недобрал на старте турнира пять-шесть очков. Поэтому теперь надо восполнять потерянное. А еще футболист очень рассчитывает на поддержку местных болельщиков, которые создают во время матчей невероятную атмосферу. Это мотивирует и его самого, и партнеров.

Ингулец

Про проблемы «Ингульца» со своим стадионом уже много было сказано и написано. Был даже период, когда президент клуба готов был снять команду с чемпионата. Но пока принято решение, что коллектив из Петрово будет проводить игры первого круга только на выезде.

Конечно же, это очень тяжело, особенно учитывая, какие большие расстояния часто приходится преодолевать игрокам и тренерам. Именно на это обращал внимание после поражения от «Черноморца» 0:1 главный тренер «Ингульца» Василий Кобин. А еще он отметил, что в этой сложной ситуации некоторые игроки уже стали искать себе новые команды. И, понятно, что это отражается на микроклимате внутри коллектива. Но, с другой стороны, наставник подчеркнул, что он не увидел на поле безразличных игроков или тех, кто бы отбывал свой номер. Это явно положительный момент.



А еще в том поединке в Одессе уже в компенсированное арбитром время умудрился получить два предупреждения защитник «Ингульца» Максим Мельничук. И именно после этого гости пропустили мяч в свои ворота. Вот так игрок подвел свою команду дважды. Во-первых, она проиграла и не получила очков, а, во-вторых, теперь Мельничук, который считается основным на своей позиции, будет вынужден пропустить игру в Ровно.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины на уровне Премьер-Лиги соперники встречались трижды. В сезоне 2021-2022 годов в Петрово была зафиксирована нулевая ничья, а в следующем турнире команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. Причем в Ровно отличился уже упоминавшийся Семен Вовченко. И именно тот гол помог «Вересу» получить шанс остаться в Премьер-Лиге с помощью переходных матчей, чем ровенский клуб воспользовался сполна. А вот «Ингулец» тогда немного позже проиграл по сумме двух стыковых поединков и вылетел в первый дивизион.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Куция, Дахновский, Яго, Луан, Гайдучик, Степанюк

«Ингулец»: Паламарчук, Сидоренко, Малыш, Шершень, Дубилей, Богунов, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Козак, Ситало

Прогноз на противостояние:

Безвыигрышная домашняя серия «Вереса» явно затянулась, поэтому хозяева поля будут стремиться ее прервать. У «Ингульца», скорее всего, задача не проиграть. Игра должна получиться упорной. И все же поставим на победу коллектива из Ровно с минимальным счетом 2:1.

22 сентября, воскресенье

«Верес» – «Ингулец» Ровно. Стадион «Авангард». 13:00 ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ ВЕРЕС - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса) Прогноз Sport.ua — 2:1

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 5 5 0 0 11 - 3 15 2 Полесье 5 4 1 0 12 - 3 13 3 Александрия 5 4 1 0 10 - 5 13 4 ЛНЗ Черкассы 6 3 1 2 7 - 6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5 - 4 10 6 Рух Львов 5 3 1 1 13 - 3 10 7 Шахтер Донецк 5 3 0 2 14 - 7 9 8 Заря 6 3 0 3 6 - 8 9 9 Ворскла 6 2 2 2 7 - 9 8 10 Левый берег 6 2 0 4 4 - 7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3 - 7 6 12 Карпаты Львов 6 1 2 3 8 - 11 5 13 Верес 6 1 1 4 4 - 9 4 14 Колос К 6 0 3 3 4 - 7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3 - 10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2 - 14 2 Полная таблица