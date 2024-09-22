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Премьер-лига
Верес
22.09.2024 13:00 – FT 2 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 15:55 |
927
0

Верес – Ингулец – 2:2. Судья назначил пенальти и дал перебить. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ 2024/25

22 сентября 2024, 15:55 |
927
0
Верес – Ингулец – 2:2. Судья назначил пенальти и дал перебить. Видео голов
УПЛ

22 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Ингулец.

Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева сравняли счет на 90+7-й минуте. Рефери назначил спорный пенальти, который отбил голкипер гостей Алексей Паламарчук. Однако вратарь находился за линией ворот, поэтому судья дал хозяевам второй шанс отличиться с 11-метровой точки.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 22 сентября

«Верес» – «Ингулец» – 2:2

Голы: Клец, 65, Мрвальевич, 90+7 (пен.) – Малыш, 39, Виливальд, 45

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Мрвальевич (Верес).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Клёц (Верес).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Виливальд (Ингулец).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав-Нури Малыш (Ингулец).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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