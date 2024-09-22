22 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Ингулец.

Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Хозяева сравняли счет на 90+7-й минуте. Рефери назначил спорный пенальти, который отбил голкипер гостей Алексей Паламарчук. Однако вратарь находился за линией ворот, поэтому судья дал хозяевам второй шанс отличиться с 11-метровой точки.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 22 сентября

«Верес» – «Ингулец» – 2:2

Голы: Клец, 65, Мрвальевич, 90+7 (пен.) – Малыш, 39, Виливальд, 45

Видео голов и обзор матча: