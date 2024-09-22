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Премьер-лига
Верес
22.09.2024 13:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 00:42 | Обновлено 22 сентября 2024, 01:32
22
0

Верес – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

22 сентября 2024, 00:42 | Обновлено 22 сентября 2024, 01:32
22
0
Верес – Ингулец. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В воскресенье, 22-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Эпопея со стадионом в Петрово продолжается, поэтому команда Василия Кобина проведет очередной матч, который могла бы сыграть дома, на выезде. Очевидно, что фактор постоянных разъездов никоим образом не помогает «козакам» с достижением результатов, которых, по большому счету, позитивных нет вовсе. Сдержали «Полесье», сдержали «Кривбасс» (по 1:1), но, вместе с ничьей против «Колоса» (0:0) это всего три очка. Впрочем, у «Вереса» лишь немногим больше за счет победы над той же Ковалевкой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
22 сентября 2024 -
13:00
Ингулец
Победа Вереса 2.09 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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