Боевой матч и камбек хозяев. Полесье дома переиграло Верес
Александр Назаренко забил в четвертой игре подряд, это принесло его команде лидерство в УПЛ
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Украинская Премьер-лига. 6 тур
«Полесье» – «Верес» – 2:1
Гол: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 , пен – Гайдучик, 6
Предупреждение: Бабенко, 90+1, Леднев , 90+4 – Вовченко, 63
«Полесье»: Волынец – Смоляков, Чоботенко (Матич, 46), Виалле, Михайличенко – Бабенко – Таллес (Леднев, 76), Крушинский – Назаренко (Шастал, 84), Луифер (Пайшао, 61), Гуцуляк (Мельниченко, 76)
«Верес»: Кожухар – Шевченко (Смиян, 80), Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Морозко, 78) – Шарай (Дахновский, 78), Куция (Клец, 85), Яго (Кучеров, 78), Луан – Гайдучик (Мрвальевич, 78), Степанюк
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Центральный городской стадион (Житомир)
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