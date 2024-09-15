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Премьер-лига
Полесье
15.09.2024 18:00 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 19:58 | Обновлено 15 сентября 2024, 20:14
453
1

Боевой матч и камбек хозяев. Полесье дома переиграло Верес

Александр Назаренко забил в четвертой игре подряд, это принесло его команде лидерство в УПЛ

15 сентября 2024, 19:58 | Обновлено 15 сентября 2024, 20:14
453
1
Боевой матч и камбек хозяев. Полесье дома переиграло Верес
ФК Полесье

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 6 тур

«Полесье» – «Верес» – 2:1

Гол: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 , пен – Гайдучик, 6

Предупреждение: Бабенко, 90+1, Леднев , 90+4 – Вовченко, 63

«Полесье»: Волынец Смоляков, Чоботенко (Матич, 46), Виалле, Михайличенко Бабенко Таллес (Леднев, 76), Крушинский Назаренко (Шастал, 84), Луифер (Пайшао, 61), Гуцуляк (Мельниченко, 76)

«Верес»: Кожухар Шевченко (Смиян, 80), Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Морозко, 78) Шарай (Дахновский, 78), Куция (Клец, 85), Яго (Кучеров, 78), Луан Гайдучик (Мрвальевич, 78), Степанюк

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Центральный городской стадион (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес отчеты Александр Назаренко (футбол)
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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C.Пеклов
Це перемога Полісся+судді.Гравець Житомира менше ніж пів метра потрапляє м'ячем в руку рівненця,там неможливо руку прибрати,а суддя призначає пенальті!Ганьба!
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