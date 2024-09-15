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Премьер-лига
Полесье
15.09.2024 18:00 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 21:30 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:39
159
0

Полесье – Верес – 2:1. Житомир вышел в лидеры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го туру УПЛ

15 сентября 2024, 21:30 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:39
159
0
Полесье – Верес – 2:1. Житомир вышел в лидеры. Видео голов и обзор
ФК Полесье

15 сентября состоялся матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

Житомирское Полесье на своем стадионе обыграло Верес из Ровно со счетом 2:1.

Полесье набрало 13 очков из 15 (как и Александрия) и стало лидером УПЛ.

УПЛ. 6-й тур, 15 сентября

Полесье Житомир – Верес Ровно – 2:1

Голы: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 (пен) – Гайдучик, 6

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Назаренко (Полесье).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Назаренко (футбол) Полесье - Верес Алексей Гуцуляк Николай Гайдучик видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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