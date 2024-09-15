Украина. Премьер лига15 сентября 2024, 21:30 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:39
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Полесье – Верес – 2:1. Житомир вышел в лидеры. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го туру УПЛ
15 сентября 2024, 21:30 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:39
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15 сентября состоялся матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги.
Житомирское Полесье на своем стадионе обыграло Верес из Ровно со счетом 2:1.
Полесье набрало 13 очков из 15 (как и Александрия) и стало лидером УПЛ.
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УПЛ. 6-й тур, 15 сентября
Полесье Житомир – Верес Ровно – 2:1
Голы: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 (пен) – Гайдучик, 6
Видео голов и обзор матча
События матча
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Назаренко (Полесье).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
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