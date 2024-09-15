Полесье – Верес – 2:1. Житомир вышел в лидеры. Видео голов и обзор

15 сентября состоялся матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

Житомирское Полесье на своем стадионе обыграло Верес из Ровно со счетом 2:1.

Полесье набрало 13 очков из 15 (как и Александрия) и стало лидером УПЛ.

УПЛ. 6-й тур, 15 сентября

Полесье Житомир – Верес Ровно – 2:1

Голы: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 (пен) – Гайдучик, 6

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