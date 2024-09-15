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Премьер-лига
Полесье
15.09.2024 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 01:40 | Обновлено 15 сентября 2024, 02:00
21
0

Полесье – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Украинской Премьер-лиги

15 сентября 2024, 01:40 | Обновлено 15 сентября 2024, 02:00
21
0
Полесье – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 15 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Житомирская команда уверенно начала сезон и не должна терять очки в матчах с подобными соперниками со второй половины турнирной таблицы, если действительно имеет турнирные амбиции. «Верес» поставил целью на сезон не вылететь и не попасть в переходные матчи, но пока реализация этой цели идет так себе, поскольку удалось победить только кризисный «Колос». Если бы все в футболе решали имена футболистов, то у «Вереса» не было бы шансов, но, как известно, любая игра начинается со счета 0:0 и шансы есть у всех.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Верес» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
15 сентября 2024 -
18:00
Верес
Победа Полесья 1.61 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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