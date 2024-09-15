В воскресенье, 15 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало – в 18:00.

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Житомирская команда уверенно начала сезон и не должна терять очки в матчах с подобными соперниками со второй половины турнирной таблицы, если действительно имеет турнирные амбиции. «Верес» поставил целью на сезон не вылететь и не попасть в переходные матчи, но пока реализация этой цели идет так себе, поскольку удалось победить только кризисный «Колос». Если бы все в футболе решали имена футболистов, то у «Вереса» не было бы шансов, но, как известно, любая игра начинается со счета 0:0 и шансы есть у всех.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Верес» в украинской версии сайта.