В воскресенье, 15 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало – в 18:00.

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Полесье

Как и в прошлом сезоне, «Полесье» уверенно начало сезон на внутренней арене (на внешней все произошло грустно и быстро). В четырех стартовых матчах «волки» набрали 10 очков, уже привычно победив «Шахтер», одолев «Оболонь» и «Черноморец» и только раз потеряв очки (ничья в матче против «Ингульца»).

Разыгрался полузащитник Александр Назаренко, который сейчас возглавляет гонку бомбардиров с пятью голами, причем забивал Александр в трех последних матчах подряд. Благодаря форме украинца пока находится на скамейке его конкурент и по совместительству главная звезда команды Бени Макуана, именно благодаря усилиям которого и были успехи на старте прошлого сезона, причем как раз после травмы Макуана в игре «Полесья» произошел большой спад, что в итоге стоило места работы тогдашнему тренеру Юрию Калитвинцеву. Была информация, что Макуана хотело купить «Динамо», но отказалось из-за его потенциальной травматичности.

После него «Полесье» потренировал еще Сергей Щищенко, но даже выход в еврокубки не убедил владельца житомирской команды в перспективах наставника, поэтому сезон команда начала с Имадом Ашуром. Честно говоря, после провала на евроарене показалось, что этот специалист гораздо лучше умеет говорить, чем тренировать, но, пожалуй, это впечатление все же ошибочно. По крайней мере, в чемпионате сейчас у «Полесья» второе место и есть победа над «Шахтером».

Кадровый потенциал команды достаточно солидный, чтобы в этом сезоне претендовать на медали. Например, травма правого защитника Тейлора в матче предыдущего тура против «Черноморца» не должна стать критической, поскольку его готовы подменить и Майсурадзе (однако ему не слишком доверяет тренер после неудачного матча в Лиге конференций), и Михайличенко, на флангах атаки есть Назаренко, Гуцуляк, Макуана, Леднев, опорная зона усилилась Русланом Бабенко. И это мы еще не упоминали многочисленных новичков-легионеров, один из которых, Виалле, похоже, забронировал за собой место центрального защитника, воспользовавшись шансом. Да и форварды Луифер, Бристрич и Пайшао готовы дать команде качество впереди.

Оставил команду совсем недавно ключевой полузащитник Вячеслав Танковский. Также уже не является спортивным директором одиозный аргентинец Дарио Друди.

Во время международной паузы «Полесье» провело контрольный матч против «Зари», уступив 1:2. Один из голов в ворота житомирян забил их бывший форвард Филипп Будковский.

Верес

«Верес» поставил задачей на сезон остаться в Премьер-лиге без переходных матчей. Пока нельзя сказать, что ровенская команда уверенно идет к своей цели. В пяти матчах команда одержала только одну победу, обыграв кризисный «Колос». В остальных четырех удалось взять очки в стартовой игре против «Карпат», а вот «Динамо», «Кривбассу» и «Левому берегу» подопечные Шандрука уступили. В результате команда хоть и находится на двенадцатом месте, но что такое мизерное преимущество над аутсайдерами в одно очко?

Особенно досадной из вышеупомянутых поражений стало последнее, ​​в матче против новичка УПЛ «Левого берега». «Верес» забил первым усилиями Степанюка, мог удвоить преимущество, если бы Гайдучик с пенальти ударил чуть ниже, чем в перекладину, но во второй половине второго тайма пропустил трижды и сенсационно уступил. В результате тренер команды Олег Шандрук сказал, что у команды проблемы в завершающей фазе. Их не решает даже подписание опытного Степанюка, хотя к нему вопросов как раз немного.

Приятные новости поступили в команду в связи с проблемами «Ингульца» – на матч 7 тура не придется ехать в Петрово, поскольку игра пройдет в Ровно из-за пресловутых нюансов «Ингульца» со стадионом.

Международную паузу «Верес» заполнил матчем против «Карпат». Товарищескую игру удалось минимально выиграть благодаря голу Степанюка.

Голкипер команды Андрей Кожухар решил сменить футбольное гражданство на молдовское, в результате чего ездил в национальную сборную Молдовы и помог молдованам одержать победу над Сан-Марино (1:0).

Статистика матчей

Между собой команды сыграли 17 матчей: пять побед «Полесья» против десяти у «Вереса», еще два матча закончились вничью. А вот в УПЛ преимущество именно у житомирян, поскольку в двух сыгранных матчах они выиграли 2:0 и сыграли вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Крушинский, Бабенко – Гуцуляк, Таллес Коста, Назаренко – Пайшао

«Верес»: Кожухар – Гакман, Вовченко, Гончаренко, Шевченко – Кучеров, Клец – Дахновский, Степанюк, Шарай – Гайдучик

Прогноз на противостояние:

Хозяева все же должны не потерять игровую форму и уверенно выиграть.