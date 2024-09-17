Имад АШУР: «Эту игру не просто так называют полесским дерби»

Головний тренер «Полісся» Імад Ашур поділився враженнями після нелегкої перемоги в 6-му турі УПЛ над «Вересом» (2:1)

– Гра забрала достатньо нервових клітин, але добре все, що добре закінчується. Ваше резюме матчу?

– Ми попередньо говорили з хлопцями, що глобально від нас чекають дві речі: результат та гру, тобто те, як ми здобуваємо цей результат. На мою думку, ми зобов’язані рухатися до того, щоб здобувати результат для тих людей, хто приходить нас підтримувати, для керівництва та самих себе. Я говорю про результат та якість гри. На мою думку, ми здобули результат в матчі, я вдячний хлопцям за те, що вони увімкнулися після перерви. Вони згадали мінімуми про які ми говоримо, можливо, і не довго, але вже певний час. Дуже радий, що це принесло результат та в той час, коли суперник намагався змінити ситуацію, ми змогли вистояти. Навіть якби гра завершилася іншим результатом, ми перемогли б 5:0, але при цьому нам один раз пробили б по воротах, то я все одно був би незадоволеним, бо нам пробили один раз. По грі буде багато питань, по грі ми будемо робити висновки. Ми можемо подякувати і «Вересу» за те, що вони створили нам контекст для навчання. Поки ми знаходимось в процесі побудови того, що ми хочемо, то така інформація нам теж буде важливою.

– Навчальний контекст, який «Верес» дав у першому таймі. Команда суперника була заведеною, наскільки вас це здивувало?

– Це ж не просто так називають «поліським дербі». Припускаю, що вони приїхали сюди мірятися «зграями», тому я радий, що попри ці складнощі все-таки свою територію ми відстояли. Було важко, ви бачили, що були епізоди через які нам довелося робити вимушені заміни. Хлопці в прямому сенсі слова залишили частину себе на полі. Я радий, що це було варте того, бо результат ми здобули. А по грі будемо далі в тому напрямку, в якому хочемо.

– Чи побачили ви реакцію на пропущений гол від своєї команди, наскільки ви нею задоволені або незадоволені?

– Звісно, гол ми не хотіли пропускати. Не сказати, що ми цього не очікували, бо ми постійно говоримо, що все може піти за нашим сценарієм або ні. Пропустили гол, потім було багато індивідуальних дій, я розумію, які були направлені на те, щоб покращити результат. На жаль, не кожна індивідуальна дія може до цього призвести. В момент отримання удару треба вистояти на ногах, зрозуміти чому це сталося і як це можна переламати. В першому таймі була достатня кількість питань, в перерві ми їх проговорили, сподіваюся, змогли дати імпульс, який перетворився в гру, яка була з 3-ї хвилини другого тайму. В не ідеальну гру, але, на мою думку, гідну. Ми змогли переламати хід гри, створення моментів, перемога – це супер, але чи зможемо ми на імпульсі грати далі? Точно ні, нам все одно доведеться покращувати дуже багато моментів. Попередньо ми казали, що на це потрібен час. Час був вже більш-менш визначеним, але й не треба забувати про протидію суперника, яка нікуди не подінеться ніколи.

– Матч видався дуже травматичним. Сергій Чоботенко зазнав візуально страшної травми, а в кінці матчу травмувався ще й Смоляков. Що з Сергієм та що з Артемом?

– В Сергія було розсічення, подивимося наскільки воно буде серйозним. Зробили всі потрібні маніпуляції, начебто все стабільно. Артем пошкодив ніс, тепер будемо робити поглиблені дослідження, щоб зрозуміти наскільки все серйозно. Повторюсь: частину себе ми залишили на полі, я радий, що з позитивом з точки зору результату ми завершуємо цей день. Щоб робити висновки по травмах треба трохи часу, бо зараз є попередня інформація, яка потім може не відповідати дійсності.

– 6-й гол Олександра Назаренка, 3-й асист Олександра Назаренка – шикарна гра від лівого вінгера. Хочеться, щоб збірна була ближче до гравця?

– Я думаю, що Саша точно ближче до збірної, чи буде збірна ближче – подивимось. Я дуже радий за нього, важливо, що в таких ситуаціях хлопці показують свою індивідуальність не тільки з точки зору якихось технічних якостей, а ще й з точки зору характеру, бажання, стійкості та волі. Це дуже приємно бачити і той факт, що, наприклад, Саша це втілює в результат, який можна порахувати – це супер! Але треба віддати належне, що в другому таймі абсолютна більшість гравців була іншою, це теж допомагає Саші бути найкращою версією себе та здобувати такі результати для себе індивідуально та для команди.