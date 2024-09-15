Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»

Главный тренер петровского «Ингульца» Василий Кобин подвел итоги поражения от «Черноморца» (0:1) в 6 туре УПЛ.

«Результат должен был быть ничейным. Были моменты и у «Черноморца», и у нас. Игроков подводила реализация. В эпизоде ​​в конце матча с голом нам не хватило игрока, который прежде был удален, поскольку гол был забит после стандарта именно из его зоны.

Перед матчем я сделал собрание команды и донес ей информацию о том, что придется играть выездные матчи. Кто-то отреагировал нормально, с кем пришлось проводить индивидуальные беседы. Ситуация сложная, некоторые игроки уже начали искать себе другую команду. Сами понимаете, когда игрок общается с другой командой, то вернуть его в семью трудно, потому что игрок ищет себе другое место трудоустройства.

Но я сегодня не видел безразличных, все отдавались, линия обороны работала на оборону, группа атаки – на атаку. Были хорошие переходные фазы, я не видел, чтобы кто-то отбывал номер.

Есть определенные проблемные позиции из-за травм игроков, но будем исходить из того, что имеем.

Все игры на выезде? Да, это сложно. Семь часов дорога в Одессу, десять часов дорога в Киев. Это отнимает силы на восстановление, теряем минимум один день на подготовку. Будь другие варианты, мы бы этого не делали, но надо с этим смириться и настроить ребят, что такие условия. Трудно в первую очередь психологически. У нас 25 игроков, некоторые нормально к этому относятся, а с некоторыми нужно работать.

Не расслабит ли команду то, что во втором круге все матчи будут дома? Еще неизвестно, где будут матчи. За счет настроения и тактики мы попытаемся с этим справиться и продолжаем работать», – сказал Кобин.