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  4. Жирная точка. Черноморец вырвал победу над Ингульцом
Премьер-лига
Ингулец
14.09.2024 13:00 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 15:00 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:30
2130
6

Жирная точка. Черноморец вырвал победу над Ингульцом

Решающий мяч в игре был забит ударом через себя на последних секундах

14 сентября 2024, 15:00 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:30
2130
6
Жирная точка. Черноморец вырвал победу над Ингульцом
УПЛ

Неожиданным образом уже на старте нового сезона украинской Премьер-лиги в календаре оказались матчи под угрозой срыва. «Ингулец» и одесский «Черноморец» свою встречу в рамках шестого тура первого круга должны были проводить в Петрово на обновленной арене «козаков», которые до этого постоянно играли на выезде. Но что-то пошло не по плану.

Стадион вовремя так и не смогли сдать, в соответствии с действующими нормами, на что «Ингулец» в ответ вообще начал угрожать снятием с текущего розыгрыша «элитного» дивизиона. Но как-то команду из Петрово все же удалось успокоить и они согласились в очередной раз сыграть на выезде, на этот раз – в Одессе. Поэтому встреча между аутсайдерами таки состоялась.

Все эти скандалы и лишние внефутбольные моменты – это лишь яркая обертка для этого противостояния, внутренняя часть которого оставалась такого себе качества в первом тайме. Команды провели большую часть игрового времени в борьбе и о воротах мы вспомнили только тогда, когда Попов в центре штрафной упустил убийственный момент, пробив точно в Паламарчука с близкого расстояния.

Остальное время команды то и делали, что собирали фолы и пытались поймать друг друга на длиннющих передачах, абсолютное большинство из которых было крайне неудачным. «Ингулец» при этом не отличался хоть каким-то желанием обострять игру, кроме дальних выстрелов с флангов, которые доставались Рудько у линии ворот. Очевидно, что тренерский штаб «козаков» такой ход событий не устраивал.

Впрочем, второй тайм проходил так, что начало казаться, что и ничья всех устраивает в этой игре. Тренеры проводили ротацию, однако особой выгоды она не давала их командам, а лишь пополняла силы для новых эпизодов борьбы. «Ингулец» под занавес матча вообще отказался атаковать, хотя до этого появление на поле Кисленко в составе гостей выглядело вполне приемлемой опцией для завершения атак. Однако «козакам» не суждено было забить.

Зато команда Кобина хорошо наварила позади, когда уже в компенсированное время решила сугубо отбиваться от атак соперников. Мельничук на левом фланге двумя фолами заработал все предупреждения, которые Анастасия Романюк подготовила на эту игру, и оставил команду в меньшинстве, а уже через мгновение «Черноморец» завершил подачу углового с левого фланга ярким ударом через себя от Пшеничнюка на границе вратарской. Отыгрываться времени не было.

В следующие выходные одесский «Черноморец» сыграет дома против львовских «Карпат», а петровский «Ингулец» поедет в гости к ровенскому «Вересу».

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Габелок – 6,0, Нето – 6,0, Хобленко – 6,5, Янаков – 6,5, Пшеничнюк – 7,0.

«Ингулец» (замены): Кисленко – 5,5, Лисняк – 6,0, Резепов – б/о, Мысык – б/о, Ситало – б/о.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Черноморец» – «Ингулец» – 1:0

Гол: Пшеничнюк, 90+4

Предупреждение: Мельничук, 90+1

Удаление: Мельничук, 90+3 (второе предупреждение)

«Черноморец»: Рудько – Кисель, Скиба, Лацабидзе, Бутко – Сигеев (Пшеничнюк, 78), Билошевский, Васильев (Нето, 46) – Петряк (Янаков, 62), Попов (Хобленко, 62), Кайо.

«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей – Богунов (Кисленко, 46, Ситало, 89), Волохатый (Резепов, 77), Пятов, Белоцерковец – Козак (Мысык, 89), Сад (Лисняк, 67).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 8 (4) – 9 (4)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 4 – 2.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Ингулец Черноморец - Ингулец
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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ZANREGENT1993
Ну что Папа Быдлостан, получил?)
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+4
Donchanin
В отличии от вчерашнего порно с участием "лидера" тут хотя бы было похоже на футбол, причем у обеих команд. Одесситы были ближе и если б не имп.тент Хобленко... Гол красень. Вишенька
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+2
Pavel_i_CO
Арєндоморєц молодці. Обіграли команду бидлана 
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+1
😼
Гарний дебют для молодого вихованця Чорноморця👏👍
Гол красень
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+1
Андрій Заліщук
Браво, одесити!!!
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+1
apepa
Паршивая Романюк весь матч испортила!
Ответить
-7
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