В шестом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 14 сентября, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Ингулец». Номинально хозяином в этом матче должен был быть «Ингулец», но из-за недопуска стадиона к матчам руководство петровского клуба приняло решение играть все домашние матчи первой части сезона на выезде. Поэтому сейчас «Черноморец» будет принимать команду из Петрово, которая также хочет одержать дебютную победу в новом сезоне.

Черноморец

За первые 5 туров чемпионата Украины «моряки» выиграли всего одну игру и сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы. Однако, несмотря на негативные результаты, команду Александра Бабича точно не стоит списывать со счетов, ведь «Черноморец» после поражения от «Полесья» будет пытаться прервать неудачную серию из трех поражений, и идеальной возможностью может стать победа над «Ингульцом», также находящимся в зоне вылета.

Кроме этого, во время международной паузы к «морякам» присоединились Евгений Скиба из «Миная», Лука Лацабидзе из «Шахтера» (на правах аренды), Илья Шевцов из «Шарлотта», и два легионера из «Полесья»: вратарь Чиджоке Аниагбосо и защитник Мозес Жаржу. Поэтому можно сделать вывод, что одесситы с пользой провели паузу во время матчей сборных, и сейчас будут пытаться победить и порадовать болельщиков.

Ингулец

А с «Ингульцом» сложилась очень сложная ситуация: номинально хозяевами этой игры должны были стать петровцы, но из-за недопуска стадиона к поединкам дело дошло до того, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил о снятии команды с чемпионата Украины, однако потом все же изменил свое решение.

Что касается результатов команды, то петровцы сейчас находятся на 14 строчке в УПЛ, имея в своем активе 3 очка. После поражения в компенсированное время от «Зари» подопечные Василия Кобина трижды сыграли вничью, при этом также с участниками еврокубков — «Полесьем» и «Кривбассом», где команда из Петрово прилично играла против более сильных клубов. Но в последней игре перед паузой на матчи сборных «Ингулец» разгромно проиграл «Руху» со счетом 0:5. И сейчас, учитывая, что «Ингулец» еще не открывал счет побед в новом сезоне, петровцы будут пытаться наконец-то завоевать дебютную викторию, однако в соперниках у команды из Петрово «Черноморец», с которым будет играть очень непросто.

Статистика встреч

Команды провели друг с другом 5 матчей. По одному разу победы одержали как «Ингулец», так и «Черноморец», три раза была зафиксирована ничья. Разница мячей 6–4 в пользу «Ингульца». В последний раз между собой команды играли еще в сезоне 2022/2023. В первой игре команды расписали мировую 1:1, где у «Черноморца» забил Манджрекар Джеймс, а у «Ингульца» – Евгений Запорожец. А уже во втором круге победу одержали «моряки» со счетом 2:1. У одесситов голы забивали Гай Хадида и Даниил Алефиренко, а у петровцев Иван Головкин.

Прогноз на противостояние

В этой игре сложно выделить фаворита, потому что обе команды расположены в нижней части таблицы, и каждый зачетный балл может быть как для «моряков», так и для «Ингульца» на вес золота. И все же, отдадим предпочтение «Черноморцу», играющему в родных стенах: поэтому одесситы имеют больше шансов на победу в предстоящем поединке. Однако «Черноморцу» не так просто будет взять 3 очка, ведь «Ингулец» вряд ли приехал в Одессу, чтобы проиграть. Поэтому эта игра будет богата борьбой, где 1 забитый мяч может сыграть важную роль в итоговом результате.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Кайо Гомес, Удод, Скиба, Бутко, Шпорн, Сигеев, Петряк, Габелок, Попов, Хобленко

«Ингулец»: Паламарчук, Шершень, Виливальд, Малыш, Сидоренко, Пятов, Волохатый, Мысык, Козак, Белоцерковец, Богунов