В субботу, 14-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Наиболее интригующий матч выходных, без вариантов. И не потому, что будут встречаться команды заоблачного уровня мастерства, отнюдь нет – всего лишь соседи по подвалу турнирной таблицы. Дело в том, что эта игра и вовсе может не состояться, так как изначально она должна была проходить на поле «Ингульца», но одной только комиссии известно, в каком состоянии находится местная арена. «Козаки» могут не явиться на встречу, но тогда их снимут с чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.