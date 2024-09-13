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Премьер-лига
Ингулец
14.09.2024 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:55
32
0

Черноморец – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

13 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:55
32
0
Черноморец – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец Одесса

В субботу, 14-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Наиболее интригующий матч выходных, без вариантов. И не потому, что будут встречаться команды заоблачного уровня мастерства, отнюдь нет – всего лишь соседи по подвалу турнирной таблицы. Дело в том, что эта игра и вовсе может не состояться, так как изначально она должна была проходить на поле «Ингульца», но одной только комиссии известно, в каком состоянии находится местная арена. «Козаки» могут не явиться на встречу, но тогда их снимут с чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
14 сентября 2024 -
13:00
Ингулец
Победа Черноморца 2.47 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ингулец Черноморец - Ингулец текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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