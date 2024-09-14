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  4. Черноморец – Ингулец – 1:0. Шедевр в концовке. Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
Ингулец
14.09.2024 13:00 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 16:05 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:06
547
1

Черноморец – Ингулец – 1:0. Шедевр в концовке. Видео гола и обзор матча

Смотрите обзор матча шестого тура УПЛ

14 сентября 2024, 16:05 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:06
547
1
Черноморец – Ингулец – 1:0. Шедевр в концовке. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 14 сентября «Черноморец» в матче шестого тура УПЛ дома минимально обыграл «Ингулец» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Черноморец» – «Ингулец» – 1:0

Гол: Пшеничнюк, 90+4

Предупреждение: Мельничук, 90+1

Удаление: Мельничук, 90+3 (второе предупреждение)

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Oleksandr Pshenychnyuk (Черноморец).
90’ +3
Максим Мельничук (Ингулец) получает красную карточку.
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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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