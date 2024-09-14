14.09.2024 13:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига14 сентября 2024, 16:05 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:06
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Черноморец – Ингулец – 1:0. Шедевр в концовке. Видео гола и обзор матча
Смотрите обзор матча шестого тура УПЛ
14 сентября 2024, 16:05 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:06
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Сегодня, 14 сентября «Черноморец» в матче шестого тура УПЛ дома минимально обыграл «Ингулец» со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Черноморец» – «Ингулец» – 1:0
Гол: Пшеничнюк, 90+4
Предупреждение: Мельничук, 90+1
Удаление: Мельничук, 90+3 (второе предупреждение)
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Oleksandr Pshenychnyuk (Черноморец).
90’ +3
Максим Мельничук (Ингулец) получает красную карточку.
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