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15 сентября 2024, 02:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 02:28
74
0

БАБИЧ: «Втрое приятнее побеждать, когда забивает свой воспитанник»

Главный тренер «Черноморца» рассказал о победе над «Ингульцом»

15 сентября 2024, 02:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 02:28
74
0
БАБИЧ: «Втрое приятнее побеждать, когда забивает свой воспитанник»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал победу своей команды над «Ингульцом» (1:0) в матче 6 тура УПЛ.

«Приятно побеждать. Втрое приятнее побеждать, когда забивает свой воспитанник такой красивый и сложный гол на последних минутах.

Игра была сложная, мы понимали, что «Ингулец» – сложная команда, качественно работающая в среднем блоке, качественно прессингует. В первом тайме мы неверно использовали свои возможности, держали долго шанс без остроты и давали сопернику закрывать все зоны.

Но план был, был и план Б, когда во втором тайме мы планировали выпустить троих свежих игроков, чтобы усилить атаку. Здорово вышел Пшеничнюк, который начинал атаки и забил такой качественный мяч, который, я думаю, он запомнит на всю жизнь. Первый мяч и такой качественный, я очень рад, что он забил.

Не играли Шпорн, Удод, Ермаков? Они травмированы еще после матча с «Полесьем», восстанавливаются индивидуально. Планируем, что Удод и Ермаков вернутся в общую группу на следующей неделе, по Шпорну сложнее, но есть положительные тенденции. Это такие футбольные травмы, не так, как у Арсича, но есть положительные тенденции.

Сначала мы сделали быстрый фланг Бутко – Кайо, нам нужно было, чтобы не поймали нас в переходной фазе, слева тоже дисциплинированно отыграли как в обороне, так и в атаке Кисиль и Петряк. Был четкий план, что на 65 минуте должны были выйти Жо, Янаков и Хобленко. Были во втором тайме моменты, когда в касание могли выходить футболисты на вратаря, но затягивали с принятием решения.

Играли без центрфорварда сперва? У нас был центрфорвард, Попов. у него был хороший момент, он свою роль исполнил, держал в напряжении защитников. Ему есть над чем работать, но от него необходима агрессия была.

Легионерам нужно время, но они нам помощники. Очень хорошие впечатления от Глущенко и Кингсли. Будем использовать Мозеса, у него есть скорость, агрессия, игра на втором этаже. Но сегодня не было времени для тактических моментов.

Хочу отметить Скибу, который сыграл с чистого листа и сыграл отлично. Считаю, что конкуренция важна для прогресса команды.

Шевцов? Ему нужно время. Мы его помним по играм за «Десну», это нападающий немного иного стиля, чем у нас. Завтра у нас будет контрольный матч, игровое время он там получит. Его не хватает на весь матч. Есть группа футболистов, прошедших сборы и понимающих требования. Свой шанс Илья получит», – сказал Бабич.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Черноморец
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