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25 декабря 2024, 02:54 |
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Саудовская Аравия – Йемен. Прогноз на матч Кубка наций Персидского залива

Поединок состоится 25 декабря в 16:25 по Киеву

25 декабря 2024, 02:54 |
10
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Саудовская Аравия – Йемен. Прогноз на матч Кубка наций Персидского залива
Twitter. Сборная Саудовская Аравии по футболу

25 декабря на «Сулайбикхат Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Кубка наций Персидского залива, в котором сборная Саудовской Аравии встретится со сборной Йемена. Поединок начнется в 16:25 по киевскому времени.

Саудовская Аравия

Сборная делала ставку на Роберто Манчини. В итоге она провалилась напрочь. На Кубке Азии зимой зеленые соколы уверенно вышли из группы, но в первом же раунде плей-офф свели вничью с Южной Кореей и уступили по пенальти. После этого команда, такое впечатление, просто поплыла, вместе с итальянским наставником. После победы над Китаем в отборе на чемпионат мира последовали, в октябре, дома поражение Японии и нулевая ничья с Бахрейном. После такого саудиты сменили Манчини на Ренара. Но Эрве тоже начал слабо - ладно 0:0 на поле Австралии, это неплохой результат, но его перечеркивает шокирующие 0:2 с Индонезией. На нынешнем турнире с Бахрейном тоже не получилось толком показать себя. Да, старались и забили пару голов. Вот только какой в этом смысл, если пропустили на мяч больше?

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Йемен

Команда максимально скромна даже по меркам этого континента. Достаточно сказать, что на Кубке Азии она дебютировала только в 2019-м году, и то для того, чтобы проиграть все три поединка с общим счетом 0:10. Да и на следующий турнир красно-белые не пробились. Тем более ничего не получалось в квалификации на чемпионаты мира. В этот раз все закончилось пятью очками, набранными в предыдущем раунде, причем 4 взяли с другим аутсайдером, Непалом. Остается играть товарищеские матчи, тоже слабо, и пробовать хотя бы сейчас пройди групповой раунд Кубка наций Персидского залива. Стартовали там матчем с Ираком и, довольно долго удерживая ничью, все-таки пропустили гол и проиграли.

Статистика личных встреч

За 13 очных матчей зеленые соколы только раз, в 2019-м году, позволили этому сопернику взять ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что наконец-то у соколов получится выиграть - любой иной исход сделает выход в плей-офф затруднительным. Ставим на номинальных хозяев с форой -1,5 гола(коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Саудовская Аравия
25.12.2024 -
16:25
Йемен
Фора Саудовской Аравии (-1.5) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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