Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры

В последний день января 2023 года центральный защитник «Динамо Илья Забарный подписал контракт с английским «Борнмутом». С учетом обязательных бонусов, сумма трансфера составила около 27 миллионов евро, что стало рекордной продажей для киевского клуба. И, в свою очередь, трансфер Забарного стал на то время рекордной покупкой в истории «вишен».

Относительно «Динамо» вопросов быть не может по определению, ведь киевский клуб на продаже своего игрока заработал очень хорошие деньги. Наверное, самого «ликвидного» на тот момент игрока. Да и не только на тот момент.

А вот относительно «Борнмута» были всякие разговоры. Скромный по британским меркам клуб, никогда не входящий в число крепкий середняков, не говоря уже о топовых коллективах, позволил себе выложить серьезные деньги за «кота в мешке». Примерно так футбольная общественность Альбиона восприняла переход в «Борнмут» молодого центрбека сборной Украины.

С тех пор утекло совсем мало воды. За неполных два года Илья Забарный стал не только основным игроком «красно-черных», что, впрочем, не должно вызывать особые недоумения, ведь самое дорогое приобретение клуба брали отнюдь не для того, чтобы греть скамью для запасных, но и одним из любимцев тамошней публики. А еще – одним из самых затребованных футболистов «Борнмута».

Меньше чем за два года трансферная стоимость украинского защитника «вишен» выросла более чем на десять миллионов евро. По недавним данным авторитетного портала Transfermarkt, именно Забарный является на данный момент самым дорогим футболистом «Борнмута». Портал оценивает его в 38 миллионов евро.

Несмотря на то, что нынешним летом Илья продлил свой трудовой договор с «Борнмутом» аж до 2029 года, и в Британии, и в самом «красно-черном» клубе практически не сомневаются, что уже в ближайшем будущем украинский центрбек пойдет на повышение, ведь вариантов для продолжения карьеры у 22-летнего защитника хватает.

Давайте рассмотрим самые реальные из этих вариантов.

Тоттенхэм

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и форвард Тоттенхэма Ришарлисон

По информации Givemesport, именно «шпоры» являются главным претендентом на Забарного. По слухам, лондонский клуб намерен уже нынешнем зимой выходить на трансферный рынок, чтобы приобрести украинского центрбека «Борнмута».

Проблемой на этом пути может стать сам «Борнмут». По данным британской прессы, клуб не против отпустить Илью. Но не в ближайшее трансферное окно, а следующим летом.

Но, все же, если «Тоттенхэм» действительно будет настойчивым в своем желании подписать Забарного, то «вишни» могут и уступить. Но тогда лондонцам придется заплатить хорошие деньги. И, очень даже может быть, свыше 38 миллионов. Прописанная в контракте с «вишнями» клаусула Забарного составляет 60 млн евро.

Может ли «Тоттенхэм» выплатить такую неустойку, если не удастся сойтись на меньшей сумме? Может. Но, честно говоря, вряд ли будет. Потому что на данный момент позиция центрбека не является самой проблемной для «шпор». И на данный момент Забарный рассматривается лондонцами как игрок ротации, ведь позиции двух основных центрбеков – Ромеро и ван де Вена – сейчас видятся незыблемыми.

К тому же не исключено, что нынешний наставник «шпор» Постекоглу, которому импонирует игра украинского защитника, вскоре может быть отправлен в отставку из-за незавидного турнирного положения.

В общем, вариант с трансфером Забарного в «Тоттенхэм» рискованный и для самого игрока, и для клуба. Но он, этот трансфер, все равно может состояться, ведь «шпоры» известны не только своим направлением работать на перспективу, но и непредсказуемостью.

Реал

Мадридский гранд в нынешнем сезоне не столь блестящ, как в сезоне минувшем. И дело тут не только в затянувшейся адаптации на «Сантьяго Бернабеу» Килиана Мбаппе. У «сливочных» беда с центром защиты.

Из-за травм центрбеков – Милитао и Алабы – единственным «столбом» защиты «Мадрида» остается Рюдигер. В партнеры к немцу Карло Анчелотти время от времени отправляет либо молодых футболистов из ближайшего резерва, либо переквалифицирует в центрбеки игроков иного профиля.

Такие творческие поиски Карлето не всегда успешны. Чаще неуспешны, ведь все громче разговоры о преждевременном уходе итальянца с «Реала». Посему очевидно, что «королевский клуб» кровь из носу нуждается в квалифицированном центральном защитнике.

И в этой связи тоже есть инсайды о заинтересованности в услугах Забарного.

Однако, если смотреть на вещи реально, то сейчас переход украинского центрбека «Борнмута» в «Реал» маловероятен сразу по нескольким причинам.

«Реал» нечасто выходит на трансферный рынок зимой. Масштабные закупки «сливочные» делают, как правило, летом.

К тому же, опять-таки, по слухам, «Мадрид» хочет купить центрбека с опытом игры в Ла Лиге. То есть, уже фактически готового для основного состава.

Стало быть, в ближайший «Юрьев день» Илья вряд ли окажется на «Сантьяго Бернабеу». А если окажется там ближайшим летом, то в качестве подмены.

Но ведь это – «королевский клуб», который может быть мечтой любого игрока, в том числе и Ильи. И, как показывает пример Андрея Лунина, зацепиться за свой шанс можно даже в самом титулованном клубе мира.

Челси

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный борется за мяч с Николасом Джексоном

Очень интересный вариант. И очень реальный вариант. Но, опять-таки, речь о возможном трансфере Ильи в лагерь «аристократов» нужно вести следующим летом. Нынешней зимой вряд ли «Челси» понадобится еще один центрбек. Пусть даже и такой квалифицированный.

Все дело в том, что за последние пару-тройку лет «Челси» делал «оптовые закупки». То есть, подписывал футболистов и на ближнюю, и на дальнюю перспективу.

В итоге в первой команде оказалось намного больше футболистов, нежели может вместить протокол матча. Да и очень долго новым собственникам клуба пришлось ждать желаемого выхлопа. Лишь в нынешнем сезоне, с приходом на тренерский мостик Марески, «синие» начали демонстрировать приличные результаты.

Сейчас в составе «Челси» есть аж пять центрбеков, но на статус игроков основы могут претендовать лишь Колвилл и Фофана. Эти двое уже неплохо сыгрались между собой, и вряд ли в январе «Челси» захочет выходить на рынок в поисках еще одного центрального защитника.

А вот летом – очень может быть. Если «аристократы» захотят разгрузить состав, избавившись от балласта, то тогда им точно может пригодиться Илья Забарный, которому не нужна будет акклиматизация. Да и в трансферную политику лондонского клуба покупка молодого и перспективного футболиста впишется без проблем.

ПСЖ

Даже такой финансовый монстр, как «Сен-Жермен», порой приходит к тому, чтобы серьезно омолаживать состав. По данным французских СМИ, парижане ближайшим летом намереваются серьезно почистить состав. Говоря простыми словами, избавиться от ветеранов.

В этой связи интерес французского гранда к украинскому защитнику «Борнмута» видится не только актуальным, но и вполне логичным. Несмотря на языковой барьер, квалификации Забарного достаточно для того, чтобы бороться за место в основном составе команды Луиса Энрике, ведь имеющиеся в обойме «ПСЖ» центрбеки Маркиньос, Шкриньяр и Кимпембе уже пережили свою вторую молодость.

Однако в этой связи тоже есть нюансы. Первый: в ближайшее трансферное окно «Сен-Жермен» вроде бы не планирует серьезно тратиться на рынке. И второй: в парижской команде прописан кацапский голкипер Сафонов. И вот в этой связи возможный переход Ильи на «Парк де Пренс» видится совсем маловероятным.

Если, конечно, парижане в ближайшее время не отправят Сафонова обратно на болота.

Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Микеля Мерино

Наверное, самый маловероятный вариант из имеющихся. Во всяком случае, если исходить из имеющегося кадрового потенциала «канониров» и персоны их наставника.

Микель Артета очень хотел видеть в своей команде итальянца Калаффиори. Артета его получил. Этот универсал может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

А конкретно в центре обороны «канониров» сейчас отлично смотрятся Салиба и Магальянес. У Артеты нет ни малейшего повода не доверять этим центрбекам.

Посему можно предположить, что интерес «Арсенала» к Забарному вряд ли можно назвать предметным. Скорее так, не догнать, а скорее согреться.