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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 16:04 |
162
0

Определились соперники Зари во время учебно-тренировочного лагеря

Подопечные Младена Бартуловича проведут шесть поединков в Турции

25 декабря 2024, 16:04 |
162
0
Определились соперники Зари во время учебно-тренировочного лагеря
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» определилась с соперниками во время учебно-тренировочного сборов, которые команда проведет в Турции.

Подопечные Младена Бартуловича проведут шесть поединков, а их соперниками станут: «Висла» (22 января), «Будучност» (26 января), «Медзь» (29 января), «Шкендия» (30 января), «Санкт-Пельтен» ( 6 февраля) и «Динамо Батуми» (13 февраля).

«Соперники «Зари» на сборах! Несмотря на паузу в чемпионате, в клубе идет работа по подготовке сборов в Турции и поиску соперников. «Черно-белые» планируют сыграть не менее шести поединков», – говорится в сообщении на официальном сайте луганского клуба.

«Заря» занимает восьмое место в чемпионате Украины, набрав 22 балла.

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Микола Титюк Источник
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