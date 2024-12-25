Определились соперники Зари во время учебно-тренировочного лагеря
Подопечные Младена Бартуловича проведут шесть поединков в Турции
Луганская «Заря» определилась с соперниками во время учебно-тренировочного сборов, которые команда проведет в Турции.
Подопечные Младена Бартуловича проведут шесть поединков, а их соперниками станут: «Висла» (22 января), «Будучност» (26 января), «Медзь» (29 января), «Шкендия» (30 января), «Санкт-Пельтен» ( 6 февраля) и «Динамо Батуми» (13 февраля).
«Соперники «Зари» на сборах! Несмотря на паузу в чемпионате, в клубе идет работа по подготовке сборов в Турции и поиску соперников. «Черно-белые» планируют сыграть не менее шести поединков», – говорится в сообщении на официальном сайте луганского клуба.
«Заря» занимает восьмое место в чемпионате Украины, набрав 22 балла.
Суперники «Зорі» на зборах!— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 25, 2024
Не зважаючи на паузу в чемпіонаті, в клубі триває робота з підготовки зборів в Туреччині та пошуку суперників.
«Чорно-білі» планують зіграти щонайменше 6 поєдинків. https://t.co/Q3Uoi2486R pic.twitter.com/W0s4zclZwQ
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