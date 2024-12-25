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  4. ВИДЕО. Шахед чуть не попал в один из самых больших стадионов Украины
Украина
25 декабря 2024, 13:38 |
401
1

ВИДЕО. Шахед чуть не попал в один из самых больших стадионов Украины

Утро в Харькове началось с очередной террористической атаки россиян

25 декабря 2024, 13:38 |
401
1
ВИДЕО. Шахед чуть не попал в один из самых больших стадионов Украины
Стадион Металлист

Утро 25 декабря началось в Харькове с очередной террористической атаки россиян. Государство-агрессор выпустило на город группу иранских дронов-камикадзе «Шахед».

Один из запущенных БПЛА пролетел неподалеку от стадиона «Металлист» – третьей по вместимости футбольной арены Украины. Дрон летел очень низко над землей, на видео можно слышать работу ПВО.

Напомним, стадион «Металлист» может принять одновременно до 40000 болельщиков.

ВИДЕО Шахед чуть не попал в один из крупнейших стадионов Украины

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Fuz1982z
ліиають як хочуть і де хочуть ото в нас система ппо смішно зато гроші пиздять міліардами
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