Украина25 декабря 2024, 13:38 |
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ВИДЕО. Шахед чуть не попал в один из самых больших стадионов Украины
Утро в Харькове началось с очередной террористической атаки россиян
25 декабря 2024, 13:38 |
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Утро 25 декабря началось в Харькове с очередной террористической атаки россиян. Государство-агрессор выпустило на город группу иранских дронов-камикадзе «Шахед».
Один из запущенных БПЛА пролетел неподалеку от стадиона «Металлист» – третьей по вместимости футбольной арены Украины. Дрон летел очень низко над землей, на видео можно слышать работу ПВО.
Напомним, стадион «Металлист» может принять одновременно до 40000 болельщиков.
ВИДЕО Шахед чуть не попал в один из крупнейших стадионов Украины
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ліиають як хочуть і де хочуть ото в нас система ппо смішно зато гроші пиздять міліардами
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