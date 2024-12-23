5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?

59-летний Роман Григорчук вернулся в украинский клубный футбол. Отныне специалист будет работать в черкасском ЛНЗ – амбициозном клубе с достаточно нетривиальными, по меркам украинской Премьер-лиги, взглядами на развитие.

По данным портала Transfermarkt, ЛНЗ на текущий момент является единственной командой УПЛ, в которой доля задействованных футболистов-легионеров превышает показатель в 50%. Для команды из Черкасс этот показатель равен 53,9%, в то время как у ближайшего «преследователя», коим является «Заря», он составляет 42,9%, у «Шахтера» – 35,1%, а у «Динамо» – 3,7%.

В ЛНЗ не скрывают, что делают ставку на подписание малоизвестных иностранных футболистов с целью «прокачать» их, засветить перед скаутами, а затем выгодно перепродать в Европу, или другую часть мира, откуда поступит выгодное предложение. Именно поэтому слухи о том, что вскоре из Черкасс в ЛАСК переберется Мухаррем Яшари, за которого якобы австрийцы предлагают 800 тысяч евро, едва ли не идеально вписываются в концепцию ЛНЗ.

Но у многих болельщиков с назначением Григорчука в ЛНЗ возникли сомнения относительно того, сможет ли Роман обеспечить требуемый уровень прогресса иностранных футболистов, чтобы тех, как сейчас Яшари, вскоре можно было выгодно трудоустроить в других клубах, поимев на этом не только спортивные, но и финансовые дивиденды.

Чтобы оценить качество работы Григорчука с легионерами, давайте вспомним пять самых дорогих игроков, которых в свое время купили главному тренеру боссы «Черноморца», где специалист был наиболее успешен в Украине, а также оценим, каким образом сложилась их карьера в Одессе, дальнейшие выступления и выясним, где они сейчас. Что интересно, пятерка самых дорогостоящих приобретений Григорчука времен работы с «моряками» – это исключительно трансферы иностранцев…

Вандерсон

Гражданство: Бразилия

Маршрут трансфера: «Витебск» → «Черноморец»

Время трансфера: февраль 2022 года

Сумма трансфера: 100 тысяч евро

ФК Черноморец. Вандерсон

Вандерсон Кавалканти Мело начинал заниматься футболом в академии «Фигейренсе», однако на взрослом уровне пытался закрепиться в «Коритибе», хотя ничего у него не вышло. После ряда аренд в откровенно малоизвестные за пределами Бразилии коллективы, Вандерсон уехал в Швецию, где ему удалось поиграть в тамошнем элитарном дивизионе за команду «АФК Эскильстуна».

Затем опорного хавбека занесло в Беларусь, где он два сезона на правах аренды отыграл за «Витебск», после чего подписал с этим клубом полноценный контракт как свободный агент. В Беларуси Вандерсон получал стабильную игровую практику, благодаря чему, очевидно, и привлек внимание «Черноморца». В начале февраля 2022 года, буквально за несколько недель до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, бразильский легионер за 100 тысяч евро перешел в «Черноморец». Однако поиграть за «моряков» ему было не суждено…

Уже в марте 2022-го Вандерсон, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, ушел в литовский «Паневежис», где провел полтора года. После этого бразилец свободным агентом подписался играть за азербайджанский «Араз-Нахчыван», где имеет статус ключевого исполнителя и по настоящий момент.

По сути, формально этот игрок должен быть в этом рейтинге, но из-за войны, которой российские оккупанты пошли на Украину, мы так и не получили реальной возможности оценить, как Роман Григорчук мог бы сработаться с Вандерсоном, и узнать, удалось бы украинскому наставнику раскрыть потенциал этого исполнителя, чтобы попробовать впоследствии перепродать его в другой клуб за большую сумму.

Маркус Бергер

Гражданство: Австрия

Маршрут трансфера: «Академика» Коимбра → «Черноморец»

Время трансфера: январь 2012 года

Сумма трансфера: 150 тысяч евро

ФК Черноморец. Маркус Бергер (слева)

Мощный австрийский центрбек Маркус Бергер начинал карьеру в «Зальцбурге», а затем на юношеском уровне поиграл в академиях немецких «Штутгарта» и франкфуртского «Айнтрахта». Для игры на взрослом уровне Бергеру пришлось вернуться на родину, где он три сезона провел в «Риде», а затем на правах свободного агента ушел в португальскую «Академику» из Коимбры.

В Португалии Бергер в течение четырех с половиной сезонов выступал на уровне элитарного дивизиона, проведя в рамках этого турнира в общей сложности 71 матч (5 голов, 1 ассист). В сезоне-2011/12 «Академика» сенсационно добралась до финала Кубка Португалии, где в мае обыграла «Спортинг» (1:0), но Бергер получил эту награду уже постфактум (он сыграл в турнире 4 матча и забил 2 мяча), так как еще в январе переехал в «Черноморец» за 150 тысяч евро.

В лице Бергера Григорчук получил уже весьма опытного центрбека, который с ходу стал ключевым футболистом для первой команды. И пускай в Украине Бергер с «моряками» не выиграл ничего, зато в сезоне-2013/14 в первый (и, как показало время, последний) раз в карьере получил возможность сыграть в основной стадии еврокубков – провел 7 матчей в Лиге Европы, где «Черноморцу» удалось выйти из группы, а затем в напряженной борьбе украинцы проиграли «Лиону» (0:0, 0:1).

Сложно сказать, удалось бы «Черноморцу» выгодно продать Бергера, но если доверять слухам, то интерес к нему был, да и вряд ли могло быть иначе, учитывая, насколько удачно австрийцу удалось адаптироваться в команде Григорчука. Однако весной 2014 года, после начала российско-украинской войны, одесский клуб был вынужден попрощаться с целым рядом своих ключевых исполнителей-легионеров, среди которых оказался и Бергер. Впоследствии австриец перебрался в норвежский «Старт», а отъезд из Украины объяснил следующим образом: «Я не хотел рисковать своей семьей, поэтому мы расторгли контракт с «Черноморцем» и я вернулся в Австрию».

В Норвегии Бергер провел несколько месяцев, а затем подался за деньгами в российский «Урал». Но уже в январе 2015-го Маркус вернулся в Португалию, где выступал за «Жил Висенте» и «Тонделу». Заканчивать карьеру центрбек прибыл на родину. Там он два года провел за «Грединг», а затем столько же – за ЗАК 1914.

Летом 2020-го австриец завершил карьеру. В настоящий момент Бергеру 39 лет и он является главным тренером «Зальцбурга» U-15.

Кристи Вангели

Гражданство: Албания

Маршрут трансфера: «Арис» → «Черноморец»

Время трансфера: август 2011 года

Сумма трансфера: 300 тысяч евро

ФК Черноморец. Кристи Вангели

Албанский центрбек Кристи Вангели является выпускником академии греческого «Ариса», где играл на протяжении длительного времени и даже заслужил капитанскую повязку, прежде чем летом 2011-го перейти в «Черноморец». За трансфер балканца одесситы заплатили пристойные, как для своей истории, 300 тысяч евро.

Вангели потребовался сравнительно небольшой временной отрезок, чтобы начать играть в основе «Черноморца», причем Роман Григорчук, как правило, доверял албанцу место на фланге, а не в центре обороны. Однако весной 2012-го Кристи травмировал колено и после операции на мениске был вынужден пропустить около пяти месяцев.

Последнее обстоятельство напрямую сказалось на позициях Вангели в «Черноморце». В какой-то момент албанец оказался практически ненужным Григорчуку, а потому в начале 2014-го футболисту и клубу не составило труда согласовать вопрос досрочного расторжения контракта по обоюдному согласию сторон. Всего за «моряков» Вангели провел 30 официальных матчей, в которых отличился 2 ассистами. Возможно, если бы не травма, то и его карьера в Одессе сложилась бы иначе…

После «Черноморца» Вангели вернулся в «Арис», но не задержался и уже через полгода оформил контракт с албанским «Скендербеу». Также на родине он поиграл за «Тирану», ездил в Румынию, где выступал в «Астре», а в 2019-м Кристи даже занесло в Австралию – там он провел несколько матчей и всего полтора месяца в составе «Аделаиды Олимпик». Летом 2021 года Вангели оформил контракт с «Приштиной» из Косово, а уже в декабре объявил о завершении карьеры.

В настоящий момент 39-летний Кристи Вангели является тренером. Причем тот странный и крайне непродолжительный вояж в Австралию в статусе игрока помог албанцу уже в нынешнем году получить приглашение от все той же «Аделаиды Олимпик». Этот коллектив Вангели возглавляет в статусе главного тренера, но его контракт истекает уже 31 декабря…

Франк Джа Джедже

Гражданство: Кот-д'Ивуар / Франция

Маршрут трансфера: «Ницца» → «Черноморец»

Время трансфера: август 2012 года

Сумма трансфера: 300 тысяч евро

ФК Черноморец. Франк Дже Дже

Ивуарийский вингер с французским гражданством Франк Джа Джедже является выпускником академии «Пари Сен-Жермен». В этой команде ему даже удалось дебютировать на профессиональном уровне, проведя 4 матча во французской Лиге 1, однако затем в Париже Франка списали со счетов и он был вынужден искать счастья в других командах страны.

В 2011-м Джа Джедже оказался в «Ницце», которая подписала его свободным агентом. На тот момент дела этой команды складывались не самым лучшим образом, и Франку в первом сезоне удалось сыграть за «орлят» 27 матчей в Лиге 1, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Поэтому, когда летом 2012-го ивуариец перебирался в «Черноморец», заплативший за трансфер 300 тысяч евро, «моряки» могли похвастаться подписанием реального игрока основы команды-середняка Лиги 1.

В Одессе Джа Джедже удалось освоиться достаточно быстро. С «Черноморцем» футболист дебютировал в еврокубках, сыграв 8 матчей (2 гола) в основной сетке Лиги Европы-2013/14. Тогда же в прессе ходили слухи об интересе к Франку со стороны ПСВ, которому Джа Джедже забил мяч и принес «морякам» сенсационную победу в Нидерландах со счетом 1:0. Поговаривали, что сумма отступных в контракте африканца составляет 3,5 миллиона евро, но сам он не проявлял категорического желания покинуть Одессу.

В «Черноморце» Джа Джедже было довольно комфортно. В какой-то момент «моряки», очевидно, обязательно бы продали африканца, получив хорошую компенсацию, но… Как и в случае с Бергером, из-за начала боевых действий на территории Украины были вынуждены отпустить Франка бесплатно. Тот покинул Одессу в начале марта 2014 года свободным агентом, а спустя несколько недель трудоустроился в норвежском «Сарпсборге».

В дальнейшем Джа Джедже играл в Беларуси (за «Динамо» Минск), Шотландии («Хиберниан»), Катаре («Аль-Шахания»), Казахстане («Иртыш», «Кайсар»), а летом 2019-го вернулся во Францию, где первых полтора года поиграл за «Канн», а затем стал интересен исключительно командах низших дивизионов.

В настоящий момент Джа Джедже 38 лет, и он имеет трудовое соглашение с «Ниццей», где выступает за резервную команду. Очевидно, что выступления за «Черноморец» были настоящим пиком в карьере ивуарийца, и даже на Transfermarkt максимальная оценочная стоимость этого вингера была равна 2 миллионам евро именно в тот момент, когда он выступал под руководством Григорчука в Одессе.

Пабло Фонтанелло

Гражданство: Аргентина

Маршрут трансфера: «Парма» → «Черноморец»

Время трансфера: август 2011 года

Сумма трансфера: 350 тысяч евро (до этого – 100 тысяч евро за аренду)

ФК Днепр. Пабло Фонтанелло (справа)

Высокий и мощный центрбек Пабло Фонтанелло, вероятно, хорошо запомнился многим почитателям украинской Премьер-лиги. Он начинал карьеру на родине в «Депортиво Эспаньол», потом поиграл за «Тигре» и чилийский «Сантьяго Уондерерс», а летом 2009 года за 4 миллиона евро был приобретен «Пармой». Однако карьера в итальянской команде у Фонтанелло не сложилась. Он не провел ни одного официального поединка за «Парму», и довольствовался выступлениями за другие коллективы на правах аренды.

Одна из таких аренд и привела Фонтанелло в Украину. В августе 2011 года «Черноморец» заплатил 100 тысяч евро за переезд аргентинского центрбека, и тот настолько быстро и уверенно стал ключевым исполнителем у Романа Григорчука, что уже в начале 2012-го его контракт был выкуплен у итальянцев за 350 тысяч евро – сущие «копейки», в сравнении с той суммой, которую «Парма» заплатила за Фонтанелло ранее.

За «Черноморец» Фонтанелло отыграл почти три сезона, и провел 80 матчей (8 голов, 3 ассиста). Он помог «морякам» выйти в финал Кубка Украины-2012/13, забив решающие мячи в ворота «Арсенала» Киев и «Днепра» в четвертьфинале и полуфинале. Но в решающем матче «моряки» не смогли что-либо противопоставить «Шахтеру» – 0:3. Также с одесской командой Фонтанелло дебютировал в еврокубках, в том числе сыграв все 8 матчей «Черноморца» в основной сетке Лиги Европы-2013/14.

Покинуть «Черноморец», Одессу и Украину Фонтанелло пришлось, как и Джа Джедже с Бергером, из-за российской военной агрессии, начавшейся в 2014-м. Тогда «моряки» просто отпустили аргентинца свободным агентом, и тот сперва на несколько месяцев отбыл в норвежский «Стабек», а затем… Затем оказался в «Урале», где был на контракте почти три года, прежде чем уехал в казахстанский «Ордабасы».

Именно за «Ордабасы» Фонтанелло провел наибольшее количество официальных матчей в карьере – 139 (5 голов, 3 ассиста). Становился «бронзовым» призером тамошнего чемпионата, но каких-то трофеев так и не выиграл… Летом 2021 года аргентинец переехал в испанский клуб «Торрихос», затем год провел в «Толедо», а с ноября 2023-го пребывает в статусе свободного агента. Очевидно, на этом его профессиональная карьера футболиста и завершится, так как прямо сейчас Пабло Фонтанелло уже 40.