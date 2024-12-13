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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:19
1430
1

Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ

Муххарем Яшари перейдет в «ЛАСК»

13 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:19
1430
1
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Косоварский вингер ЛНЗ Мухаррем Яшари перейдет в австрийский «ЛАСК», сообщает телеграмм-канал «Inside UPL.

Черкасский клуб согласился отпустить своего лидера за 800 тысяч евро и 30 процентов от суммы следующего трансфера. Австрийский клуб своим предложением «перебил» предлагаемые «Нюрнбергом» 500 тысяч евро, которые не удовлетворили руководство ЛНЗ.

Яшари просоединился к черкасскому клубу год назад за сумму в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Андреас Карраско покинул ЛНЗ.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Gargantua81
набрали кучу шлака но с одним угадали и ...  забирайте ))
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