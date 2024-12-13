Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:19
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Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Муххарем Яшари перейдет в «ЛАСК»
13 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:19
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Косоварский вингер ЛНЗ Мухаррем Яшари перейдет в австрийский «ЛАСК», сообщает телеграмм-канал «Inside UPL.
Черкасский клуб согласился отпустить своего лидера за 800 тысяч евро и 30 процентов от суммы следующего трансфера. Австрийский клуб своим предложением «перебил» предлагаемые «Нюрнбергом» 500 тысяч евро, которые не удовлетворили руководство ЛНЗ.
Яшари просоединился к черкасскому клубу год назад за сумму в 50 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Андреас Карраско покинул ЛНЗ.
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