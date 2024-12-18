ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил клуб УПЛ

Клуб ЛНЗ официально объявил о подписании контракта с наставником Романом Григорчуком. О сроках договора с опытным специалистом информации нет.

Григорчук нынешний сезон начинал тренером «Нефтчи», однако был уволен после провального старта чемпионата.

Ранее наставник работал с «Черноморцем», «Металлургом» Запорожье, «Габалой», «Вентспилсом», «Астаной» и «Шахтером» Солигорск. Становился чемпионом Латвии, Казахстана и Беларуси.

В ЛНЗ Григорчук заменил Андреса Карраско. Черкасская команда завершила первую часть сезона УПЛ на 10-й позиции.