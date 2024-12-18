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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 20:33 | Обновлено 18 декабря 2024, 20:41
1408
4

ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил клуб УПЛ

Роман Григорчук снова будет работать в Украине

18 декабря 2024, 20:33 | Обновлено 18 декабря 2024, 20:41
1408
4
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил клуб УПЛ
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Клуб ЛНЗ официально объявил о подписании контракта с наставником Романом Григорчуком. О сроках договора с опытным специалистом информации нет.

Григорчук нынешний сезон начинал тренером «Нефтчи», однако был уволен после провального старта чемпионата.

Ранее наставник работал с «Черноморцем», «Металлургом» Запорожье, «Габалой», «Вентспилсом», «Астаной» и «Шахтером» Солигорск. Становился чемпионом Латвии, Казахстана и Беларуси.

В ЛНЗ Григорчук заменил Андреса Карраско. Черкасская команда завершила первую часть сезона УПЛ на 10-й позиции.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Роман Григорчук назначение тренера чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК ЛНЗ
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Комментарии 4
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CheMP
ну если будет стабильное финансирование+наигрывание основного костяка состава (без продаж ради продаж)+ясно поставленные цели руководством - то Роман Йосифович в таких рамках может и выдать неплохой результат. последние его действия в других клубах я не понимаю (да и не знаю истинных причин,почему происходили пробуксовки в тренерской работе),но могу лишь пожелать одного - удачи и успехов тренеру
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+1
serhiy
Удачі !
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CheMP
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