ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил клуб УПЛ
Роман Григорчук снова будет работать в Украине
Клуб ЛНЗ официально объявил о подписании контракта с наставником Романом Григорчуком. О сроках договора с опытным специалистом информации нет.
Григорчук нынешний сезон начинал тренером «Нефтчи», однако был уволен после провального старта чемпионата.
Ранее наставник работал с «Черноморцем», «Металлургом» Запорожье, «Габалой», «Вентспилсом», «Астаной» и «Шахтером» Солигорск. Становился чемпионом Латвии, Казахстана и Беларуси.
В ЛНЗ Григорчук заменил Андреса Карраско. Черкасская команда завершила первую часть сезона УПЛ на 10-й позиции.
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