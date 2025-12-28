У Шахтера появились конкуренты в борьбе за вингера

Бразильский вингер «Аль-Насра» Уэсли привлекает внимание четырех клубов. Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, подписанием 21-летнего футболиста, помимо «Спортинга» и «Шахтера» заинтересовались еще два неназванных клуба из Бразилии, которые уже провели переговоры по потенциальному трансферу.

В текущем сезоне Уэсли провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

