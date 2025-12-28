Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Шахтера появились конкуренты в борьбе за вингера
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:58
965
1

У Шахтера появились конкуренты в борьбе за вингера

Уэсли заинтересовалось два бразильских клуба

28 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:58
965
1 Comments
У Шахтера появились конкуренты в борьбе за вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Бразильский вингер «Аль-Насра» Уэсли привлекает внимание четырех клубов. Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, подписанием 21-летнего футболиста, помимо «Спортинга» и «Шахтера» заинтересовались еще два неназванных клуба из Бразилии, которые уже провели переговоры по потенциальному трансферу.

В текущем сезоне Уэсли провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» потерял популярность у украинских футболистов

По теме:
Трубин пропустил два гола в раздевалку, и Бенфика уже проигрывает Браге
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой
Уэсли (Гассова Рибейро Тейшейра) Аль-Наср Эр-Рияд Шахтер Донецк Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы УПЛ Экрем Конур
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28 декабря 2025, 08:01 5
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху

Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27 декабря 2025, 18:41 7
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»

Мацей Кендзерек дал интересное интервью польському Przeglad Sportowy

Легендарный Хави может возглавить сенсационный клуб АПЛ
Футбол | 28.12.2025, 17:44
Легендарный Хави может возглавить сенсационный клуб АПЛ
Легендарный Хави может возглавить сенсационный клуб АПЛ
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Футбол | 28.12.2025, 15:48
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
чи то Веслі чи то Уеслі?
та яка нах.. різниця. ))
Ответить
-1
Популярные новости
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 36
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем