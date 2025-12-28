Хойлунд забил за Наполи в Серии А больше, чем за МЮ в АПЛ в прошлом сезоне
Датский форвард отличился дублем в матче чемпионата Италии
Очередными голами за Наполи в Серии А отличился датский нападающий Расмус Хойлунд.
В активе форварда дубль в выездном матче 17 тура против Кремонезе, в котором неаполитанцы победили со счетом 2:0.
Хойлунд забил за Наполи уже 6 мячей в 12 поединках чемпионата Италии, что больше чем за Манчестер Юнайтед в АПЛ в 32 матчах прошлого сезона (4).
Голы Расмуса Хойлунда в АПЛ в сезоне 2024/25 (4 в 32 матчах)
- Борнмут
- Лестер Сити
- Ноттингем Форест
- Брентфорд
Голы Расмуса Хойлунда в Серии А в сезоне 2025/26 (6 в 12 матчах)
- Кремонезе (дубль)
- Ювентус (дубль)
- Дженоа
- Фиорентина
5 - Rasmus #Højlund has scored 5 goals in 12 appearances so far in the current Serie A, already one more than he netted last season for Manchester United in the Premier League, 4 goals scored in 32 games played. Habitat.#CremoneseNapoli pic.twitter.com/SOYfxdQoQM— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 28, 2025
