Хойлунд забил за Наполи в Серии А больше, чем за МЮ в АПЛ в прошлом сезоне

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
28 декабря 2025, 18:33 | Обновлено 28 декабря 2025, 18:34
290
1

Датский форвард отличился дублем в матче чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Очередными голами за Наполи в Серии А отличился датский нападающий Расмус Хойлунд.

В активе форварда дубль в выездном матче 17 тура против Кремонезе, в котором неаполитанцы победили со счетом 2:0.

Хойлунд забил за Наполи уже 6 мячей в 12 поединках чемпионата Италии, что больше чем за Манчестер Юнайтед в АПЛ в 32 матчах прошлого сезона (4).

Голы Расмуса Хойлунда в АПЛ в сезоне 2024/25 (4 в 32 матчах)

  • Борнмут
  • Лестер Сити
  • Ноттингем Форест
  • Брентфорд

Голы Расмуса Хойлунда в Серии А в сезоне 2025/26 (6 в 12 матчах)

  • Кремонезе (дубль)
  • Ювентус (дубль)
  • Дженоа
  • Фиорентина
статистика Кремонезе Наполи Расмус Хойлунд Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Saar
Є таке поняття у футболі: "його команда". Тут лиш питання в тому, чи зможе він конкурувати з Лукаку , коли той повернеться у стрій?
