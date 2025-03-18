Другие новости18 марта 2025, 16:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
18 марта 2025, 16:10 |
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Во вторник, 18 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Реал Мадрид (Ж) – Арсенал (Ж)
21:45 Ротерхэм – Уикомб
22:00 Бавария (Ж) – Лион (Ж)
ТЕННИС
18:30 Наоми Осака – Юлия Стародубцева
КИБЕРСПОРТ
21:00 Barca eSports – Zero Tenacity
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