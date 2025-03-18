СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 марта

Во вторник, 18 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Реал Мадрид (Ж) – Арсенал (Ж)

3.16 – 3.75 – 2.00

21:45 Ротерхэм – Уикомб

3.12 – 3.24 – 2.37

22:00 Бавария (Ж) – Лион (Ж)

4.36 – 3.72 – 1.71

ТЕННИС

18:30 Наоми Осака – Юлия Стародубцева

1.25 – 4.01

КИБЕРСПОРТ

21:00 Barca eSports – Zero Tenacity

1.37 – 2.99