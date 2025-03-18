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18 марта 2025, 16:10 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 марта 2025, 16:10 |
76
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Реал Мадрид (Ж) – Арсенал (Ж)

Ggbet 3.16 – 3.75 – 2.00

21:45 Ротерхэм – Уикомб

Ggbet 3.12 – 3.24 – 2.37

22:00 Бавария (Ж) – Лион (Ж)

Ggbet 4.36 – 3.72 – 1.71

ТЕННИС

18:30 Наоми Осака – Юлия Стародубцева

Ggbet 1.25 – 4.01

КИБЕРСПОРТ

21:00 Barca eSports – Zero Tenacity

Ggbet 1.37 – 2.99

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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