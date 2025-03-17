Лига наций17 марта 2025, 20:14 | Обновлено 17 марта 2025, 20:19
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ФОТО. Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании
Голкипер португальской Бенфики поможет сборной в матчах Лиги наций
17 марта 2025, 20:14 | Обновлено 17 марта 2025, 20:19
674
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Голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании.
Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.
Сине-желтая команда в испанском Бенидорме проводит техническую и практическую подготовку к важным играм.
Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.
ФОТО. Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании
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