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Лига наций
17 марта 2025, 20:14 | Обновлено 17 марта 2025, 20:19
674
0

ФОТО. Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании

Голкипер португальской Бенфики поможет сборной в матчах Лиги наций

17 марта 2025, 20:14 | Обновлено 17 марта 2025, 20:19
674
0
ФОТО. Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании
УАФ. Анатолий Трубин

Голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании.

Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

Сине-желтая команда в испанском Бенидорме проводит техническую и практическую подготовку к важным играм.

Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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