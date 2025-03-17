Голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании.

Сборная Украины продолжает в Испании подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

Сине-желтая команда в испанском Бенидорме проводит техническую и практическую подготовку к важным играм.

Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Трубин прибыл в лагерь сборной Украины в Испании