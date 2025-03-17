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17 марта 2025, 22:39 | Обновлено 17 марта 2025, 22:46
1040
0

Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ

Портал GOAL обновил рейтинг на самую престижную индивидуальную награду

17 марта 2025, 22:39 | Обновлено 17 марта 2025, 22:46
1040
0
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Goal

Известный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Произошли кардинальные изменения в первой десятке рейтинга. На первую строчку обновленного списка вышел вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Лиги чемпионов 2024/25.

На вторую строчку поднялся Килиан Мбаппе из мадридского «Реала», а третьим идет вундеркинд каталонской «Барселоны» Ламин Ямал.

Четвертое место отошло лучшему бомбардиру Бундеслиги Гарри Кейну, за ним сразу разместился звездный вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Предыдущий лидер рейтинга от Goal Мохамед Салах опустился аж на шестую строчку. Салах за одну неделю потерял шанс на два трофея – сначала «Ливерпуль» вылетел в Лиге чемпионов от ПСЖ, а затем сенсационно проиграл в финале Кубка английской лиги «Ньюкаслу» (1:2).

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:

  1. Рафинья Диас, Барселона
  2. Килиан Мбаппе, Реал
  3. Ламин Ямал, Барселона
  4. Гарри Кейн, Бавария
  5. Усман Дембеле, ПСЖ
  6. Мохамед Салах, Ливерпуль
  7. Педри, Барселона
  8. Роберт Левандовски, Барселона
  9. Винисиус Жуниор, Реал
  10. Джуд Беллингем, Реал
  11. Джамал Мусиала, Бавария
  12. Хулиан Альварес, Атлетико
  13. Лаутаро Мартинес, Интер
  14. Витиния, ПСЖ
  15. Александер Исак, Ньюкасл Юнайтед
  16. Майкл Олисе, Бавария
  17. Вирджил ван Дейк, Ливерпуль
  18. Эрлинг Холанд, Манчестер Сити
  19. Виктор Дьекереш, Спортинг
  20. Сиру Гирасси, Боруссия
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Золотой мяч Роберт Левандовски Антуан Гризманн Мохамед Салах Гарри Кейн Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Рафинья Диас Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Флориан Вирц Джамал Мусиала Ламин Ямал Goal.com Виктор Дьекереш
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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