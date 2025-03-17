Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ

Известный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Произошли кардинальные изменения в первой десятке рейтинга. На первую строчку обновленного списка вышел вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Лиги чемпионов 2024/25.

На вторую строчку поднялся Килиан Мбаппе из мадридского «Реала», а третьим идет вундеркинд каталонской «Барселоны» Ламин Ямал.

Четвертое место отошло лучшему бомбардиру Бундеслиги Гарри Кейну, за ним сразу разместился звездный вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Предыдущий лидер рейтинга от Goal Мохамед Салах опустился аж на шестую строчку. Салах за одну неделю потерял шанс на два трофея – сначала «Ливерпуль» вылетел в Лиге чемпионов от ПСЖ, а затем сенсационно проиграл в финале Кубка английской лиги «Ньюкаслу» (1:2).

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025: