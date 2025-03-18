«Потираю руки от радости». Португальский политик высмеял Трубина

Известный португальский политик и фанат «Порту» Нуну Энкарнасау поделился ожиданиями от матча своей любимой команды с «Бенфикой». Также он выразил надежду, что в этой встрече в составе лиссабонской команды на поле выйдут украинский вратарь Анатолий Трубин и защитник Антониу Силва.

«Через три тура мы встретимся на «Драгау». Я потираю руки от радости, но не из-за травм игроков «Бенфики», а только если их защиту будут «цементировать» Трубин и Антониу Силва. Я буду рад, потому что это ценный актив для нашей атаки», – сказал Энкарнасау в эфире CMTV.

«Порту» примет «Бенфику» в матче 28-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоится 6 апреля на стадионе «Драгау».

Сообщалось, что «Бенфика» определилась с планами на Трубина.