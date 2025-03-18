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  4. «Потираю руки от радости». Португальский политик высмеял Трубина
Португалия
18 марта 2025, 10:49 |
898
3

«Потираю руки от радости». Португальский политик высмеял Трубина

Нуну Энкарнасау хочет, чтобы украинец сыграл в матче с Порту

18 марта 2025, 10:49 |
898
3
«Потираю руки от радости». Португальский политик высмеял Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный португальский политик и фанат «Порту» Нуну Энкарнасау поделился ожиданиями от матча своей любимой команды с «Бенфикой». Также он выразил надежду, что в этой встрече в составе лиссабонской команды на поле выйдут украинский вратарь Анатолий Трубин и защитник Антониу Силва.

«Через три тура мы встретимся на «Драгау». Я потираю руки от радости, но не из-за травм игроков «Бенфики», а только если их защиту будут «цементировать» Трубин и Антониу Силва. Я буду рад, потому что это ценный актив для нашей атаки», – сказал Энкарнасау в эфире CMTV.

«Порту» примет «Бенфику» в матче 28-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоится 6 апреля на стадионе «Драгау».

Сообщалось, что «Бенфика» определилась с планами на Трубина.

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Анатолий Трубин Бенфика Порту Порту - Бенфика чемпионат Португалии по футболу Антониу Силва
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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FC_Shakhtar1936
Pidor, а не политик. Из одной когорты с динам-ОВЦАМИ 
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-2
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VITALIY/ Love Рыбакину и Сабаленку
Великому нашему слава ⚒️Донецку❗
От нас киевлян трясёт не по-детски❗
Даже не ждите, мусорА❗🥈
Ничего свыше серебра❗😊
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-3
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