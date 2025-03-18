ФОТО. Пробил дно. Леброн обратился к триумфаторке Индиан-Уэллса

Легендарный баскетболист Леброн Джеймс обратился к представительнице рф Мирре Андреевой, которая торжествовала на престижном турнире WTA в Индиан-Уэллсе

После победы над Ариной Соболенко девушка вышла в прессу, и призналась, что именно одно из интервью легендарного баскетболиста помогло ей завоевать трофей. Леброн отреагировал на такие слова и в своих социальных сетях.

«Привет. Счастлив, что помог, но, честно говоря, ты это сделала сама. Все это – твое трудолюбие, целеустремленность и преданность своему делу. Продолжай в том же духе» – написал Джеймс.

Ранее стали известны позиции Свитолиной и Костюк после престижного турнира в Индиан-Уэллсе.