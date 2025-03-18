Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Пробил дно. Леброн обратился к триумфаторке Индиан-Уэллса
WTA
18 марта 2025, 15:26 |
585
1

ФОТО. Пробил дно. Леброн обратился к триумфаторке Индиан-Уэллса

Легендарный баскетболист поздравил представительницу рф

18 марта 2025, 15:26 |
585
1
ФОТО. Пробил дно. Леброн обратился к триумфаторке Индиан-Уэллса
Getty Images/Global Images Ukraine. Леброн Джеймс

Легендарный баскетболист Леброн Джеймс обратился к представительнице рф Мирре Андреевой, которая торжествовала на престижном турнире WTA в Индиан-Уэллсе

После победы над Ариной Соболенко девушка вышла в прессу, и призналась, что именно одно из интервью легендарного баскетболиста помогло ей завоевать трофей. Леброн отреагировал на такие слова и в своих социальных сетях.

«Привет. Счастлив, что помог, но, честно говоря, ты это сделала сама. Все это – твое трудолюбие, целеустремленность и преданность своему делу. Продолжай в том же духе» – написал Джеймс.

Ранее стали известны позиции Свитолиной и Костюк после престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

По теме:
СВЕНТЕК: «Вначале называют роботом, а теперь незрелой или истеричной»
Украинцы не играли. Лейкерс победили Сан-Антонио, Юта уступила Чикаго
Даллас переведет звездного игрока в фарм-клуб. Нужно восстанавливать форму
Леброн Джеймс Мирра Андреева Арина Соболенко WTA Индиан-Уэллс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Футбол | 18 марта 2025, 11:57 19
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер

Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером

Кто для Монфиса? Алькарас, Джокович и другие: жеребьевка Мастерса в Майами
Теннис | 18 марта 2025, 06:11 0
Кто для Монфиса? Алькарас, Джокович и другие: жеребьевка Мастерса в Майами
Кто для Монфиса? Алькарас, Джокович и другие: жеребьевка Мастерса в Майами

Мужчины разыграют трофей турнира АТР 1000 в США с 19 по 30 марта

Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Бокс | 18.03.2025, 08:22
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Футбол | 17.03.2025, 21:58
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
Футбол | 17.03.2025, 16:02
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Коли МАГАскот разом з кацапами загонять цього нігера назад в клітку, тоді нехай вітає.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 8
Футбол
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 5
Футбол
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
17.03.2025, 18:35
Бокс
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 5
Футбол
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 7
Бокс
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
17.03.2025, 00:58 6
Бокс
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
17.03.2025, 01:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем