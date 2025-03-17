Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война. Поворознюк прогнозирует завершение войны уже через несколько месяцев.

«Война закончится в этом году. Верим в то, что она закончится. Она закончится до середины лета. Конец весны – середина лета», – сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua сообщил, что его клуб в ближайшее время вернется на стадион в городе Петрово, где будет проводить домашние матчи чемпионата Украины по футболу.