Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 21:40 |
2626
4

Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война

Президент «Ингульца» считает, что это произойдет в этом году

17 марта 2025, 21:40 |
2626
4
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война. Поворознюк прогнозирует завершение войны уже через несколько месяцев.

«Война закончится в этом году. Верим в то, что она закончится. Она закончится до середины лета. Конец весны – середина лета», – сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua сообщил, что его клуб в ближайшее время вернется на стадион в городе Петрово, где будет проводить домашние матчи чемпионата Украины по футболу.

По теме:
Динамо, Александрия, Шахтер. Турнирная таблица УПЛ перед паузой для сборных
Форвард-открытие УПЛ: «Мы вернули интригу в борьбу за выживание»
Не помогло. Команде УПЛ давали двойные премиальные за победу
Александр Поворознюк российско-украинская война Ингулец
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17 марта 2025, 08:15 15
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика

Украинского экс-футболиста поставили в пример

Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы
Футбол | 17 марта 2025, 21:55 0
Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы
Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы

Английский гранд нацелился на Хулиана Альвареса, Алессандро Бастони и Хави Симонса

«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Футбол | 17.03.2025, 00:20
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Снукер | 17.03.2025, 13:23
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Футбол | 17.03.2025, 14:32
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Та два-три тижні.
Ответить
0
MIRRA
жирний колгоспник з лисим п0цом розпочали новий батл?
Ответить
0
turist86
Уже Гордон прогноз давав. То Поворознюка задушила жаба, типу він не гірший пророк
Ответить
0
didora
Ще один прогнозист! Чи мольфар? Всі знають коли закінчиться, але вона ніяк не закінчується.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 6
Бокс
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
16.03.2025, 14:43 1
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем