ПОВОРОЗНЮК: «Через несколько туров будем принимать соперников в Петрово»

Как известно, из-за недопуска стадиона «Ингульца» в Петрово, президент этого клуба Александр Поворознюк в прошлом году угрожал снять команду с чемпионата. Тогда он объяснил это проблемами с документацией, которые обещал решить.

В связи с этим все домашние матчи, которые были сыграны, «Ингулец» вынужден был проводить на полях команд-соперниц. Это касается и завтрашнего поединка с «Черноморцем», который по договоренности петровского и одесского клубов должен состояться в Одессе.

Однако в ближайшее время практика проведения матчей за пределами Петрово, которая не могла не сказаться на турнирном положении «Ингульца» (команда сейчас находится на последней строчке в таблице), должна сойти на нет. Об этом корреспонденту Sport.ua сообщил Александр Поворознюк:

– Пока сыграем домашний матч в Одессе, а вот через несколько игр, думаю, будем уже принимать соперников дома.

– Вы имеете в виду матчи в этом чемпионате?

– Да-да.

Последний домашний поединок «Ингулец» проводил 24 мая 2024 года. В этот день на стадионе в Петрово хозяева принимали львовские «Карпаты», в игре с которыми определялась судьба первого места. «Ингулец» тогда победил и повысился в классе.