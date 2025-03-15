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  4. ПОВОРОЗНЮК: «Через несколько туров будем принимать соперников в Петрово»
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 22:32 |
872
2

ПОВОРОЗНЮК: «Через несколько туров будем принимать соперников в Петрово»

Похоже, сага с домашней ареной «Ингульца» подходит к концу 

15 марта 2025, 22:32 |
872
2
ПОВОРОЗНЮК: «Через несколько туров будем принимать соперников в Петрово»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поворознюк

Как известно, из-за недопуска стадиона «Ингульца» в Петрово, президент этого клуба Александр Поворознюк в прошлом году угрожал снять команду с чемпионата. Тогда он объяснил это проблемами с документацией, которые обещал решить.

В связи с этим все домашние матчи, которые были сыграны, «Ингулец» вынужден был проводить на полях команд-соперниц. Это касается и завтрашнего поединка с «Черноморцем», который по договоренности петровского и одесского клубов должен состояться в Одессе.

Однако в ближайшее время практика проведения матчей за пределами Петрово, которая не могла не сказаться на турнирном положении «Ингульца» (команда сейчас находится на последней строчке в таблице), должна сойти на нет. Об этом корреспонденту Sport.ua сообщил Александр Поворознюк:

– Пока сыграем домашний матч в Одессе, а вот через несколько игр, думаю, будем уже принимать соперников дома.

– Вы имеете в виду матчи в этом чемпионате?

– Да-да.

Последний домашний поединок «Ингулец» проводил 24 мая 2024 года. В этот день на стадионе в Петрово хозяева принимали львовские «Карпаты», в игре с которыми определялась судьба первого места. «Ингулец» тогда победил и повысился в классе.

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Александр Поворознюк Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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mini.f
Этот бандит и насильник до сих пор не в тюрьме????  Непорядок....
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Mark4854590
Ну у Першій лізі вимоги до стадіонів менші).
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