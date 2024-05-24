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Чемпионат Украины
Ингулец
24.05.2024 13:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
24 мая 2024, 16:14 | Обновлено 24 мая 2024, 16:29
2084
3

Ингулец обыграл Карпаты в последнем туре и стал чемпионом Первой лиги

Золотой гол забил Сергей Панасенко

24 мая 2024, 16:14 | Обновлено 24 мая 2024, 16:29
2084
3
Ингулец обыграл Карпаты в последнем туре и стал чемпионом Первой лиги
ФК Карпаты Львов

24 мая состоялись поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Ингулец» сумел вырвать победу над «Карпатами» на 90+1-й минуте и стал чемпионом Первой лиги. Обе команды повышаются в классе в следующем сезоне и будут играть в УПЛ.

«Левый берег» и «Эпицентр» будут играть в стыковых матчах, их соперниками будут 14-я и 13-я команды УПЛ соответственно. Заключительный тур УПЛ будет сыгран 25 мая.

Первая лига. Второй раунд. 28-й тур

Чемпионская группа

«Виктория» – «Кудровка-Нива» – 1:0
Гол: Шаврин (72)
Удаление: Мачелюк, «Кудровка-Нива» (75)

«Ингулец» – «Карпаты» Львов – 2:1
Голы: Ситало (9), Панасенко (90+1) – Чех (20)

«Левый берег» – «Эпицентр» – 2:1
Голы: Когут (81), Сухоручко (89) – Бендера (8),
на 27-й минуте Кравчук («Эпицентр») не забил пенальти

ФСК «Мариуполь» – «Агробизнес» – 1:1
Голы: Мельниченко (3), – пенальти Толочко (26)

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Сергей Панасенко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Виктория Сумы (Николаевка) Ингулец Агробизнес Эпицентр Каменец-Подольский Левый берег Кудровка-Нива Бузовая ФСК Мариуполь
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Gargantua
прямо сейчас Лупашко явно посильнее тренер чем два Маркевича
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Ostap Sweet Cherry
Кузня чемпионов из колхоза разнесла европейскую столицу 2 раза по 2:1.
  Гордон в печали.
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