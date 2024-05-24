Ингулец обыграл Карпаты в последнем туре и стал чемпионом Первой лиги

24 мая состоялись поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Ингулец» сумел вырвать победу над «Карпатами» на 90+1-й минуте и стал чемпионом Первой лиги. Обе команды повышаются в классе в следующем сезоне и будут играть в УПЛ.

«Левый берег» и «Эпицентр» будут играть в стыковых матчах, их соперниками будут 14-я и 13-я команды УПЛ соответственно. Заключительный тур УПЛ будет сыгран 25 мая.

Первая лига. Второй раунд. 28-й тур

Чемпионская группа

«Виктория» – «Кудровка-Нива» – 1:0

Гол: Шаврин (72)

Удаление: Мачелюк, «Кудровка-Нива» (75)

«Ингулец» – «Карпаты» Львов – 2:1

Голы: Ситало (9), Панасенко (90+1) – Чех (20)

«Левый берег» – «Эпицентр» – 2:1

Голы: Когут (81), Сухоручко (89) – Бендера (8),

на 27-й минуте Кравчук («Эпицентр») не забил пенальти

ФСК «Мариуполь» – «Агробизнес» – 1:1

Голы: Мельниченко (3), – пенальти Толочко (26)

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