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Чемпионат Украины
Ингулец
24.05.2024 13:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
24 мая 2024, 12:00 | Обновлено 24 мая 2024, 12:03
206
0

Ингулец – Карпаты, Левый берег – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 24 мая видеотрансляции матчей 28-го тура Первой лиги

24 мая 2024, 12:00 | Обновлено 24 мая 2024, 12:03
206
0
Ингулец – Карпаты, Левый берег – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE

24 мая проходят поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 28-й тур, 24 мая

Чемпионская группа

  • 12:00. Виктория – Кудровка-Нива
  • 13:00. Ингулец – Карпаты Львов
  • 13:00. Левый берег – Эпицентр
  • 13:00. ФСК Мариуполь – Агробизнес

Турнирная таблица

12:00. Виктория – Кудровка-Нива

13:00. Ингулец – Карпаты Львов

13:00. Левый берег – Эпицентр

13:00. ФСК Мариуполь – Агробизнес

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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