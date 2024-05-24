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Украина. Первая лига24 мая 2024, 12:00 | Обновлено 24 мая 2024, 12:03
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Ингулец – Карпаты, Левый берег – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 24 мая видеотрансляции матчей 28-го тура Первой лиги
24 мая 2024, 12:00 | Обновлено 24 мая 2024, 12:03
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24 мая проходят поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 28-й тур, 24 мая
Чемпионская группа
- 12:00. Виктория – Кудровка-Нива
- 13:00. Ингулец – Карпаты Львов
- 13:00. Левый берег – Эпицентр
- 13:00. ФСК Мариуполь – Агробизнес
Турнирная таблица
12:00. Виктория – Кудровка-Нива
13:00. Ингулец – Карпаты Львов
13:00. Левый берег – Эпицентр
13:00. ФСК Мариуполь – Агробизнес
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