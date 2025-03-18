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18 марта 2025, 16:41 | Обновлено 18 марта 2025, 16:44
592
2

ФОТО. Один из лучших теннисистов США встречается с дочерью Родмана

Бен Шелтон опубликовал снимок с Тринити Родман

18 марта 2025, 16:41 | Обновлено 18 марта 2025, 16:44
592
2
ФОТО. Один из лучших теннисистов США встречается с дочерью Родмана
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

22-летний американский теннисист Бен Шелтон (АТР 14), который является третьей ракеткой США, опубликовал романтический снимок со своей девушкой.

Девушка Шелтона – 22-летняя Тринити Родман. Тринити – дочь именитого пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана.

Тринити также профессиональная спортсменка. Она выступает за Вашингтон Спирит в Национальной женской футбольной лиге, а также за сборную США.

Следующим турниром Бена будет Мастерс в Майами. Он посеян под 13-м номером и во 2-м раунде встретится либо с Колманом Вонгом, либо с Даниэлем Альтмайером.

ФОТО. Один из лучших теннисистов США встречается с дочерью Родмана

Getty Images/Global Images Ukraine. Тринити Родман
Getty Images/Global Images Ukraine. Тринити Родман
Getty Images/Global Images Ukraine. Тринити Родман
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Шевченко
Тринити Родман как бы еще олимпийская чемпионка, а не только дочка Дениса Родмана, а вот Бене Шелтону еще расти и расти до уровня семейства Родман в спорте своем.
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0
Falko
Як на мене, найбільш шокуюча новина, що у Родмана може бути дочка )))
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0
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