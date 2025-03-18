22-летний американский теннисист Бен Шелтон (АТР 14), который является третьей ракеткой США, опубликовал романтический снимок со своей девушкой.

Девушка Шелтона – 22-летняя Тринити Родман. Тринити – дочь именитого пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана.

Тринити также профессиональная спортсменка. Она выступает за Вашингтон Спирит в Национальной женской футбольной лиге, а также за сборную США.

Следующим турниром Бена будет Мастерс в Майами. Он посеян под 13-м номером и во 2-м раунде встретится либо с Колманом Вонгом, либо с Даниэлем Альтмайером.

ФОТО. Один из лучших теннисистов США встречается с дочерью Родмана

Getty Images/Global Images Ukraine. Тринити Родман

Getty Images/Global Images Ukraine. Тринити Родман