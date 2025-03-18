ФОТО. Один из лучших теннисистов США встречается с дочерью Родмана
Бен Шелтон опубликовал снимок с Тринити Родман
22-летний американский теннисист Бен Шелтон (АТР 14), который является третьей ракеткой США, опубликовал романтический снимок со своей девушкой.
Девушка Шелтона – 22-летняя Тринити Родман. Тринити – дочь именитого пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана.
Тринити также профессиональная спортсменка. Она выступает за Вашингтон Спирит в Национальной женской футбольной лиге, а также за сборную США.
Следующим турниром Бена будет Мастерс в Майами. Он посеян под 13-м номером и во 2-м раунде встретится либо с Колманом Вонгом, либо с Даниэлем Альтмайером.
ФОТО. Один из лучших теннисистов США встречается с дочерью Родмана
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