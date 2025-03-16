Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает asromalive.it.

По информации источника, римский клуб уже долгое время заинтересован в подписании своего воспитанника Давиде Фраттези, который не смог стать основным игроком на «Джузеппе Меацца».

И чтобы вернуть 25-летнего полузащитника, «Рома» вполне может предложить его обмен на Довбика, которым ранее интересовался «Интер».

В текущем сезоне Довбык сыграл за римский клуб 37 матчей, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Контракт Артема с «волками» рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет 30 млн евро.

Сообщалось, что Раньери поставил ультиматум Довбику.