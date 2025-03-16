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  4. Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Италия
16 марта 2025, 13:30 |
5687
4

Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд

Форвард сборной Украины может перейти в Интер

16 марта 2025, 13:30 |
5687
4
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает asromalive.it.

По информации источника, римский клуб уже долгое время заинтересован в подписании своего воспитанника Давиде Фраттези, который не смог стать основным игроком на «Джузеппе Меацца».

И чтобы вернуть 25-летнего полузащитника, «Рома» вполне может предложить его обмен на Довбика, которым ранее интересовался «Интер».

В текущем сезоне Довбык сыграл за римский клуб 37 матчей, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Контракт Артема с «волками» рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет 30 млн евро.

Сообщалось, что Раньери поставил ультиматум Довбику.

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Артем Довбик Рома Рим Интер Милан трансферы трансферы Серии A Давиде Фраттези
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Saar
Фратезі - супер! Памятаю, як він нашій збірній 2 вколотив.
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+3
Victor673256ua
Інтер налаштований на омолодження складу. Тож, якщо і братимуть форварда влітку, то напевно молодшого за Довбика
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0
Vitason
Ага,размечтались,если в Роме такая игра то в Интере тем более он не потянет раз два не забьет будет на лавке и потом выбраться с этой лавке не получится!!
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-1
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