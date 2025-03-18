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Лига наций
18 марта 2025, 11:55 |
405
0

Раньше он был учителем. Известно, кто рассудит матч Украина – Бельгия

Главным арбитром поединка назначен Сандро Шерер

18 марта 2025, 11:55 |
405
0
Раньше он был учителем. Известно, кто рассудит матч Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Шерер

УЕФА провел назначение арбитров на матчи Лиги наций. Первый поединок между Украиной и Бельгию рассудит швейцарский арбитр Сандро Шерер.

Его помощниками стали Штефан де Алмейда и Йонас Эрни – также швейцарцы. Лионель Чуди будет выполнять функции четвертого арбитра. За работу системы VAR будут отвечать Федаи Сан и Лукас Фандрих (оба – Швейцария).

Сандро Шерер знаком украинским болельщикам. Летом 2024 года он обслуживал поединок квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Зальцбургом», когда киевляне уступили 0:2, а в январе работал на игре «Шахтер» – «Брест», которую «горняки» выиграли 2:0.

Интересно, что до начала карьеры профессионального арбитра Шерер работал учителем-заместителем в различных гимназиях и был инструктором в горнолыжном спорте.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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