Раньше он был учителем. Известно, кто рассудит матч Украина – Бельгия
Главным арбитром поединка назначен Сандро Шерер
УЕФА провел назначение арбитров на матчи Лиги наций. Первый поединок между Украиной и Бельгию рассудит швейцарский арбитр Сандро Шерер.
Его помощниками стали Штефан де Алмейда и Йонас Эрни – также швейцарцы. Лионель Чуди будет выполнять функции четвертого арбитра. За работу системы VAR будут отвечать Федаи Сан и Лукас Фандрих (оба – Швейцария).
Сандро Шерер знаком украинским болельщикам. Летом 2024 года он обслуживал поединок квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Зальцбургом», когда киевляне уступили 0:2, а в январе работал на игре «Шахтер» – «Брест», которую «горняки» выиграли 2:0.
Интересно, что до начала карьеры профессионального арбитра Шерер работал учителем-заместителем в различных гимназиях и был инструктором в горнолыжном спорте.
Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.
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