Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал в Индиан-Уэллс. Видеообзор матча

16 марта британский теннисист Джек Дрейпер переиграл Хольгера Руне в финале хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс и завоевал трофей.

Джек победил со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 10 минут. За матч британец ни разу не отдал своей подачи и сделал четыре брейка.

Дрейпер впервые в карьере выиграл титул Мастерса. Всего на его счет уже три трофея на уровне АТР.

🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Хольгер Руне [12] – Джек Дрейпер [13] – 2:6, 2:6

Видеообзор матча