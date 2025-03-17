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  4. Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал в Индиан-Уэллс. Видеообзор матча
ATP
17 марта 2025, 02:56 |
7
0

Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал в Индиан-Уэллс. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор решающего матча на Мастерсе в США

17 марта 2025, 02:56 |
7
0
Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал в Индиан-Уэллс. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер и Хольгер Руне

16 марта британский теннисист Джек Дрейпер переиграл Хольгера Руне в финале хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс и завоевал трофей.

Джек победил со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 10 минут. За матч британец ни разу не отдал своей подачи и сделал четыре брейка.

Дрейпер впервые в карьере выиграл титул Мастерса. Всего на его счет уже три трофея на уровне АТР.

🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Хольгер Руне [12] – Джек Дрейпер [13] – 2:6, 2:6

Видеообзор матча

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Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал Индиан-Уэллс. Смотреть онлайн. LIVE
Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс
Джек Дрейпер Хольгер Руне видео теннисные видеообзоры ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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