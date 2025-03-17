ATP17 марта 2025, 02:56 |
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Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал в Индиан-Уэллс. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор решающего матча на Мастерсе в США
17 марта 2025, 02:56 |
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16 марта британский теннисист Джек Дрейпер переиграл Хольгера Руне в финале хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс и завоевал трофей.
Джек победил со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 10 минут. За матч британец ни разу не отдал своей подачи и сделал четыре брейка.
Дрейпер впервые в карьере выиграл титул Мастерса. Всего на его счет уже три трофея на уровне АТР.
🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал
Хольгер Руне [12] – Джек Дрейпер [13] – 2:6, 2:6
Видеообзор матча
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