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WTA
16 марта 2025, 05:19 |
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Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс

16 марта будут известны победители и у женщин, и у мужчин

16 марта 2025, 05:19 |
78
0
Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

16 марта состоятся финальные матчи в женской и мужской одиночных сетках на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Вначале будет сыгран решающий поединок у женщин, а следом – у мужчин.

Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс, воскресенье

Stadium 1, в ночь с 16 на 17 марта

  • 1-й запуск: Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [9] [20:00]
  • 2-й запуск: Хольгер Руне [12] – Джек Дрейпер [13] [23:00]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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