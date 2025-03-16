WTA16 марта 2025, 05:19 |
78
0
Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс
16 марта будут известны победители и у женщин, и у мужчин
16 марта 2025, 05:19 |
78
0
16 марта состоятся финальные матчи в женской и мужской одиночных сетках на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Вначале будет сыгран решающий поединок у женщин, а следом – у мужчин.
Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс, воскресенье
Stadium 1, в ночь с 16 на 17 марта
- 1-й запуск: Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [9] [20:00]
- 2-й запуск: Хольгер Руне [12] – Джек Дрейпер [13] [23:00]
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 марта 2025, 15:21 3
Роксана Малиновская объяснила свое сообщение в Instagram от 24 февраля 2022 года
Теннис | 16 марта 2025, 02:03 0
Александр на челленджере в Финиксе вышел в финал, к сожалению
Футбол | 15.03.2025, 21:49
Футбол | 15.03.2025, 18:44
Бокс | 15.03.2025, 12:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2025, 15:02 17
14.03.2025, 09:17 93
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
14.03.2025, 11:36 9
14.03.2025, 15:18 1
Теннис
14.03.2025, 11:09