16 марта состоятся финальные матчи в женской и мужской одиночных сетках на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Вначале будет сыгран решающий поединок у женщин, а следом – у мужчин.

Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс, воскресенье

Stadium 1, в ночь с 16 на 17 марта