Первый в истории. Синнеру покорилось уникальное достижение в Майами

В ночь с 29 на 30 марта 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир ATP 1000 в Майами, обыграв в финале чеха Иржи Легечку со счётом 2:0 (6:4, 6:4) по сетам.

Таким образом, Янник оформил первый в карьере «Солнечный дубль» – победу на турнирах ATP 1000 Indian Wells и Miami Open в один год. До Синнера такое достижение покоряли еще семи теннисистам.

При этом на обоих турнирах Янник не проиграл ни одного сета, что делает его первым теннисистом в истории, выигравшим «Солнечный дубль» и не проигравшим ни одного сета на обоих турнирах.