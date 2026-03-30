  4. Первый в истории. Синнеру покорилось уникальное достижение в Майами
30 марта 2026, 15:30
Первый в истории. Синнеру покорилось уникальное достижение в Майами

Янник стал первым, кто выиграл Солнечный дубль, не проиграв на турнирах ни одного сета

В ночь с 29 на 30 марта 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир ATP 1000 в Майами, обыграв в финале чеха Иржи Легечку со счётом 2:0 (6:4, 6:4) по сетам.

Таким образом, Янник оформил первый в карьере «Солнечный дубль» – победу на турнирах ATP 1000 Indian Wells и Miami Open в один год. До Синнера такое достижение покоряли еще семи теннисистам.

При этом на обоих турнирах Янник не проиграл ни одного сета, что делает его первым теннисистом в истории, выигравшим «Солнечный дубль» и не проигравшим ни одного сета на обоих турнирах.

Дмитрий Вус
